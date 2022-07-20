موافقة فورية 20 ألف ريال للسعودي والمقيم بدون كفِيْل وبلا رسوم إدارية

احصل الآن على عرض من شركة اليسر للإجارة والتمويل فِيْ المملكة حيث يمنح الموافقة الفورية للسعوديين والمقيمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عند التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي متناهِيْ الصغر بحد أقصى 20 ألف ريال سعودي للتمويل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة أفضل القروض المتوفرة فِيْ الشركة حيث يمكن الحصول على مبلغ التمويل المطلوب بشُروطْ وضوابط معلنة من خلال شركة اليسر وأهمها أن يكون لدى المتقدم دخل شهري ثابت لا يقل عن 5000 سعودي بالريال فِيْ المملكة لتأمين تمويل شخصي فوري على أقساط بدون موافقة الكفِيْل لمدة 36 شهرًا.

شُروطْ الموافقة الفورية على التمويل الأصغر فِيْ شركة اليسر

لكي يتمكن مقدم الطلب المقيم فِيْ المملكة المتحدة أو المملكة المتحدة من تأمين التمويل الأصغر الشخصي من خلال شركة اليسر للتمويل والإجارة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، يجب أن تستوفِيْ بعض الشُروطْ والمتطلبات الأساسية المطلوبة للحصول على تمويل بدون مصاريف إدارية، بالإضافة إلى ذلك، يُمنح التمويل الشخصي فِيْ الشركة مع فترة سداد ميسرة للجميع، تصل إلى ثلاث سنوات، بشُروطْ مرنة للجميع. عملاء. كالآتي

يتطلب التمويل الأصغر من خلال اليسر أن يكون لدى المتقدم دخل ثابت قدره 5000 ريال سعودي أو أكثر.

من الضروري توفِيْر فترة عمل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر للعاملين فِيْ القطاع العام أو الخاص فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 22 عامًا بموافقة شركة اليسر للإجارة والتمويل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

بالإضافة إلى التمويل الأصغر الشخصي للشركة بحد أقصى 60 عامًا، باستثناء العسكريين فِيْ القطاع العسكري، والذين يمكنهم التقدم حتى سن التقاعد فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة للفترة الحالية.

بالإضافة إلى ذلك، يتطلب التمويل الأصغر من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل توفِيْر جميع الشُروطْ والمتطلبات اللازمة للتمويل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

المزايا المتاحة للشركة عند التقدم للحصول على التمويل الأصغر الشخصي

يحصل جميع العملاء السعوديين أو المقيمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة الذين يطلبون تمويلًا شخصيًا من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل على جميع مزايا التمويل المتاحة، بما فِيْ ذلك الحصول على تمويل بدون ضمانات وبدون رسوم إضافِيْة ومزايا أخرى متوفرة فِيْ الشركة على النحو التالي مع كافة التفاصيل

موافقة فورية على التمويل الشخصي لجميع العملاء مع شركة اليسر للإجارة والتمويل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

بالإضافة إلى التمويل الأصغر بأقساط شهرية مريحة لمدة ثلاث سنوات من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل داخل أراضي المملكة العربية السَعُودِيْة.

تمويل بدون الحاجة إلى كفِيْل يصل إلى 20 ألف ريال للمتقدم السعودي من خلال شركة اليسر للتمويل فِيْ المملكة.

بالإضافة إلى ذلك، يحصل المتقدم المقيم فِيْ المملكة من مختلف الجنسيات على 10،000 ريال بدون كفِيْل دين بموافقة شركة اليسر للتمويل.

كَمْا يتم التمويل من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل بدون رسوم وكالة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

التمويل بدون رسوم إدارية للسعوديين وغير السعوديين فِيْ إقليم المملكة عن طريق شركة اليسر للتمويل.

جميع المستندات اللازمة للتمويل الأصغر فِيْ اليسر للتمويل