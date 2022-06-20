مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20/6/2022 حسب التوقيت المحلي لكل مدينة

كتب : حسين حمدان

يحرص المسلمون على مطالعة مواقيت الصلاة، حيث تساعد على أداء الفرائض في مواعيدها المحددة، نظرا لاختلافها يوميا بدقائق معدودة، حسب التوقيت المحلي لكل مدينة.

محافظة القاهرة

الفجْر٣:٠٧ ص

الشروق٤:٥٣ ص

الظُّهْر١١:٥٥ ص

العَصر٣:٣١ م

المَغرب٦:٥٨ م

العِشاء٨:٣١ م.

محافظة الإسكندرية

الفجْر٣:١٠ ص

الشروق٤:٥٨ ص

الظُّهْر١٢:٠٢ م

العَصر٣:٤٠ م

المَغرب٧:٠٧ م

العِشاء٨:٤٢ م.

محافظة الجيزة

الفجْر٣:٢١ ص

الشروق٥:٠٥ ص

الظُّهْر١٢:٠٥ م

العَصر٣:٣٧ م

المَغرب٧:٠٤ م

العِشاء٨:٣٦ م.

محافظة أسيوط

الفجْر٣:٢٠ ص

الشروق٥:٠١ ص

الظُّهْر١١:٥٧ ص

العَصر٣:٢٥ م

المَغرب٦:٥٣ م

العِشاء٨:٢٢ م.

محافظة قنا

الفجْر٣:١٨ ص

الشروق٤:٥٧ ص

الظُّهْر١١:٥١ ص

العَصر٣:١٦ م

المَغرب٦:٤٤ م

العِشاء٨:١٢ م.

محافظة الأقصر

الفجْر٣:٢٢ ص

الشروق٥:٠٠ ص

الظُّهْر١١:٥١ ص

العَصر٣:١٥ م

المَغرب٦:٤٣ م

العِشاء٨:١٠ م.

محافظة أسوان

الفجْر٣:٢٥ ص

الشروق٥:٠١ ص

الظُّهْر١١:٥٠ ص

العَصر٣:٠٩ م

المَغرب٦:٣٩ م

العِشاء٨:٠٤ م.