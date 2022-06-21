مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21/6/2022 حسب التوقيت المحلي لكل مدينة

كتب : حسين حمدان
تأتي مواقيت الصلاة دائما في مقدمة اهتمامات الكثير من المسلمين، حيث تساعد على أداء الفرائض في مواعيدها المحددة، نظرا لاختلافها يوميا بدقائق معدودة.
محافظة القاهرة
الفجْر٣:٠٧ ص
الشروق٤:٥٣ ص
الظُّهْر١١:٥٦ ص
العَصر٣:٣١ م
المَغرب٦:٥٨ م
العِشاء٨:٣١ م.
محافظة الإسكندرية
الفجْر٣:١٠ ص
الشروق٤:٥٨ ص
الظُّهْر١٢:٠٣ م
العَصر٣:٤٠ م
المَغرب٧:٠٧ م
العِشاء٨:٤٢ م.
محافظة الجيزة
الفجْر٣:٢٢ ص
الشروق٥:٠٥ ص
الظُّهْر١٢:٠٥ م
العَصر٣:٣٧ م
المَغرب٧:٠٤ م
العِشاء٨:٣٦ م.
محافظة أسيوط
الفجْر٣:٢٠ ص
الشروق٥:٠١ ص
الظُّهْر١١:٥٧ ص
العَصر٣:٢٥ م
المَغرب٦:٥٣ م
العِشاء٨:٢٢ م.
محافظة قنا
الفجْر٣:١٨ ص
الشروق٤:٥٨ ص
الظُّهْر١١:٥١ ص
العَصر٣:١٦ م
المَغرب٦:٤٤ م
العِشاء٨:١٢ م.
محافظة الأقصر
الفجْر٣:١٨ ص
الشروق٤:٥٨ ص
الظُّهْر١١:٥١ ص
العَصر٣:١٦ م
المَغرب٦:٤٤ م
العِشاء٨:١٢ م.
محافظة أسوان
الفجْر٣:٢٥ ص
الشروق٥:٠١ ص
الظُّهْر١١:٥٠ ص
العَصر٣:٠٩ م
المَغرب٦:٣٩ م
العِشاء٨:٠٤ م.
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