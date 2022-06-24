مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24/6/2022 حسب التوقيت المحلي لكل مدينة

كتب : حسين حمدان

يحرص المسلمون على مطالعة مواقيت الصلاة، حيث تساعد على أداء الفرائض في مواعيدها المحددة، حسبما تحددها الهيئة العامة للمساحة.

محافظة القاهرة

الفجْر٣:٠٨ ص

الشروق٤:٥٤ ص

الظُّهْر١١:٥٦ ص

العَصر٣:٣٢ م

المَغرب٦:٥٨ م

العِشاء٨:٣٢ م.

محافظة الإسكندرية

الفجْر٣:١١ ص

الشروق٤:٥٩ ص

الظُّهْر١٢:٠٣ م

العَصر٣:٤١ م

المَغرب٧:٠٨ م

العِشاء٨:٤٣ م.

محافظة الجيزة

الفجْر٣:٢٢ ص

الشروق٥:٠٦ ص

الظُّهْر١٢:٠٥ م

العَصر٣:٣٨ م

المَغرب٧:٠٥ م

العِشاء٨:٣٦ م.

محافظة أسيوط

الفجْر٣:٢١ ص

الشروق٥:٠٢ ص

الظُّهْر١١:٥٨ ص

العَصر٣:٢٦ م

المَغرب٦:٥٣ م

العِشاء٨:٢٣ م.

محافظة قنا

الفجْر٣:١٩ ص

الشروق٤:٥٨ ص

الظُّهْر١١:٥١ ص

العَصر٣:١٧ م

المَغرب٦:٤٥ م

العِشاء٨:١٣ م.

محافظة الأقصر

الفجْر٣:٢٣ ص

الشروق٥:٠١ ص

الظُّهْر١١:٥٢ ص

العَصر٣:١٥ م

المَغرب٦:٤٤ م

العِشاء٨:١١ م.

محافظة أسوان

الفجْر٣:٢٦ ص

الشروق٥:٠٢ ص

الظُّهْر١١:٥١ ص

العَصر٣:١٠ م

المَغرب٦:٤٠ م

العِشاء٨:٠٥ م.