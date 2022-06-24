مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24/6/2022 حسب التوقيت المحلي لكل مدينة

كتب : حسين حمدان
يحرص المسلمون على مطالعة مواقيت الصلاة، حيث تساعد على أداء الفرائض في مواعيدها المحددة، حسبما تحددها الهيئة العامة للمساحة.
محافظة القاهرة
الفجْر٣:٠٨ ص
الشروق٤:٥٤ ص
الظُّهْر١١:٥٦ ص
العَصر٣:٣٢ م
المَغرب٦:٥٨ م
العِشاء٨:٣٢ م.
محافظة الإسكندرية
الفجْر٣:١١ ص
الشروق٤:٥٩ ص
الظُّهْر١٢:٠٣ م
العَصر٣:٤١ م
المَغرب٧:٠٨ م
العِشاء٨:٤٣ م.
محافظة الجيزة
الفجْر٣:٢٢ ص
الشروق٥:٠٦ ص
الظُّهْر١٢:٠٥ م
العَصر٣:٣٨ م
المَغرب٧:٠٥ م
العِشاء٨:٣٦ م.
محافظة أسيوط
الفجْر٣:٢١ ص
الشروق٥:٠٢ ص
الظُّهْر١١:٥٨ ص
العَصر٣:٢٦ م
المَغرب٦:٥٣ م
العِشاء٨:٢٣ م.
محافظة قنا
الفجْر٣:١٩ ص
الشروق٤:٥٨ ص
الظُّهْر١١:٥١ ص
العَصر٣:١٧ م
المَغرب٦:٤٥ م
العِشاء٨:١٣ م.
محافظة الأقصر
الفجْر٣:٢٣ ص
الشروق٥:٠١ ص
الظُّهْر١١:٥٢ ص
العَصر٣:١٥ م
المَغرب٦:٤٤ م
العِشاء٨:١١ م.
محافظة أسوان
الفجْر٣:٢٦ ص
الشروق٥:٠٢ ص
الظُّهْر١١:٥١ ص
العَصر٣:١٠ م
المَغرب٦:٤٠ م
العِشاء٨:٠٥ م.