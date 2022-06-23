مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23/6/2022 حسب التوقيت المحلي لكل مدينة

كتب : حسين حمدان

تعد مواقيت الصلاة من أبرز الأشياء التي يهتم المسلمون بالبحث عنها، حيث تختلف يوميا بدقائق معدودة، لذا وجب على المقيمين خارج كل منطقة مراعاة الفروق، عند إقامة الفرائض.

محافظة القاهرة

الفجْر٣:٠٨ ص

الشروق٤:٥٤ ص

الظُّهْر١١:٥٦ ص

العَصر٣:٣١ م

المَغرب٦:٥٨ م

العِشاء٨:٣٢ م.

محافظة الإسكندرية

الفجْر٣:١١ ص

الشروق٤:٥٩ ص

الظُّهْر١٢:٠٣ م

العَصر٣:٤١ م

المَغرب٧:٠٨ م

العِشاء٨:٤٣ م.

محافظة الجيزة

الفجْر٣:٢٢ ص

الشروق٥:٠٦ ص

الظُّهْر١٢:٠٥ م

العَصر٣:٣٧ م

المَغرب٧:٠٥ م

العِشاء٨:٣٦ م.

محافظة أسيوط

الفجْر٣:٢١ ص

الشروق٥:٠٢ ص

الظُّهْر١١:٥٧ ص

العَصر٣:٢٥ م

المَغرب٦:٥٣ م

العِشاء٨:٢٢ م.

محافظة قنا

الفجْر٣:١٩ ص

الشروق٤:٥٨ ص

الظُّهْر١١:٥١ ص

العَصر٣:١٦ م

المَغرب٦:٤٥ م

العِشاء٨:١٣ م.

محافظة الأقصر

الفجْر٣:٢٢ ص

الشروق٥:٠١ ص

الظُّهْر١١:٥٢ ص

العَصر٣:١٥ م

المَغرب٦:٤٤ م

العِشاء٨:١١ م.

محافظة أسوان

الفجْر٣:٢٥ ص

الشروق٥:٠٢ ص

الظُّهْر١١:٥٠ ص

العَصر٣:١٠ م

المَغرب٦:٣٩ م

العِشاء٨:٠٥ م.