موت الأميرة ديانا بالصور ، تصدرت محركات بحث التواصل الاجتماعي وشبكات الاعلام والأخبار خبر وفاة الأميرة ديانا فرانسيس سبنسر ، والتي تعددت التسائلات حول اهم المعلومات التي تتعلق بها ، والتي ترجع الى كونها من أجمل وأطيب أميرات في العالم على الإطلاق، والتي توفيت في أوج حياتها في حادث مروري من أفظع الحوادث التي شهدتها باريس على الإطلاق، تابعوا معنا .

من هي الأميرة ديانا – ويكيبيديا

الأميرة ديانا فرانسيس سبنسر، العضو السابق في العائلة المالكة البريطانية، هي الزوجة الأولى للأمير تشارلز الثالث أمير ويلز والوريث الفعلي للعرش البريطاني. وليام عام 1982 ثم كان لهما الأمير هاري عام 1984، وظلت علاقتهما متوترة، تحمل الكثير من الأزمات العاطفية التي تسببت في انفصالهما عن بعضهما البعض، وتحديداً عام 1996.

سيرة الأميرة ديانا

فيما يلي سيرة الأميرة ديانا

الاسم الكامل ديانا فرانسيس سبنسر.

تاريخ الميلاد 1 يوليو 1961 م.

مكان الميلاد بارك هاوس، ساندرينجهام، نورفولك، إنجلترا.

اسم الأب جون سبنسر، إيرل الثامن.

اسم الأم فرانسيس شاند كيد.

الأشقاء جين فيلوز، سارة مكوركوديل، تشارلز سبنسر.

اسم الزوج الأمير تشارلز أمير ويلز.

سنة الزواج 1981 م.

سنة الانفصال 1996 م.

الأبناء الأمير وليام والأمير هاري.

تاريخ الوفاة 31 أغسطس 1997 م.

العمر عند الوفاة 36 سنة.

مكان الوفاة مستشفى بيتي سالبترير، باريس، فرنسا.

سبب الوفاة حادث مروري.

مكان الدفن الثورب، إنجلترا.

تاريخ الدفن 6 سبتمبر 1997 م.

وفاة الأميرة ديانا بالصور

خلال الحادي والثلاثين من شهر أغسطس عام 1997 م، توفيت الأميرة ديانا برفقة عشيقها المصري دودي الفايد في حادث مروري مروع قرب مدخل نفق بونت دي لالما بالعاصمة الفرنسية باريس أثناء مغادرتها فندق ريتز. . ورئيس فريق أمن الفندق، في تمام الساعة 1223 صباحًا، عندما اصطدمت السيارة بأحد الأعمدة الخرسانية في النفق، مما تسبب في تحطم السيارة ومقتل أربعة أشخاص بينهم الأميرة ديانا.

من هو زوج الأميرة ديانا – ويكيبيديا

زوج ديانا السابق هو الأمير تشارلز الثالث، وسيرته الذاتية كالتالي

الاسم الكامل تشارلز فيليب آرثر جورج.

اسم الأب فيليب آرثر جورج دوق إدنبرة.

اسم الأم إليزابيث الثانية / ملكة بريطانيا.

تاريخ الميلاد 14 نوفمبر 1948 م.

مكان الميلاد قصر باكنغهام، المملكة المتحدة.

الجنسية بريطاني.

اللغة الأم الإنجليزية.

المؤهلات العلمية بكالوريوس في الآداب.

ألما ماتر جامعة كامبريدج / الكلية البحرية الملكية وكلية رويال لاند.

الحالة الاجتماعية متزوج مرتين.

اسم الزوجة الأميرة ديانا، أميرة ويلز / الأميرة كاميلا، دوقة كورنوال.

أسماء الأطفال الأمير وليام والأمير هاري.

موت الأميرة ديانا بالصور ، عرفت الأميرة ديانا فرانسيس سبنسر بالعضو السابقة من العائلة البريطانية الحاكمة ، وتعتبر من الأميرات الجميلة والتي واجهت العديد من المشاكل العاطفية وهي تبلغ من العمر قرابة 62 سنة و ابنائها هم الأمير وليام والأمير هاري.