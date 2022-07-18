موجة الحر الشديد تلهب أسعار الغاز الطبيعي فِيْ أمريكا

قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي فِيْ الولايات المتحدة بنسبة 7٪، وهِيْ أعلى مستوياتها فِيْ خمسة أسابيع، وسط توقعات بطقس أكثر سخونة وزيادة أكبر من المتوقع فِيْ الطلب هذا الأسبوع.

أدت موجة الحر بالفعل إلَّى زيادة الطلب على الكهرباء إلَّى مستويات قياسية فِيْ مناطق قليلة من الولايات المتحدة، بما فِيْ ذلك تكساس وولايات أخرى فِيْ أمريكا الوسطى، بينما تزيد المنازل والشركات من استخدام مبردات الهُواء وسط درجات حرارة شديدة الحرارة.

جاءت الزيادة فِيْ سعر الغاز على الرغم من ارتفاع الإنتاج إلَّى مستويات قياسية تقريبًا ومع استمرار إغلاق مصنع فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال فِيْ تكساس، مما ترك المزيد من الوقود فِيْ الولايات المتحدة لشركات المرافق لإعادة ملء مخزوناتها المنخفضة.

فريبورت هُو ثاني أكبر مصنع لتصدير الغاز الطبيعي المسال فِيْ الولايات المتحدة، وكان يستهلك حوالي ملياري قدم مكعب يوميًا من الغاز قبل إغلاقه فِيْ 8 يونيو.

أنهت عقود الغاز لتسليم أغسطس جلسة التداول فِيْ بورصة نايمكس بارتفاع 46.3 سنتًا، أو 6.6 فِيْ المائة، لتستقر عَنّْد 7.479 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهُو أعلى مستوى منذ 13 يونيو.

حتى الآن هذا العام، ارتفعت عقود الغاز لأقرب مَوعِد استحقاق بنحو 101 فِيْ المائة لأن الأسعار المرتفعة فِيْ أوروبا وآسيا تجعل الطلب على صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي قويًا، خاصة وأن الُغُزو الروسي لأوكرانيا يغذي المخاوف من أن موسكو قد تقطع إمدادات الغاز عَنّْ أوروبا. .

يتم تداول الغاز بحوالي 47 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية فِيْ أوروبا و 39 دولارًا فِيْ آسيا.