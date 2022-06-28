موجة الحر والحرائق تهدد محصول الحبوب فِيْ تونس

تسببت موجة الحر والحرائق فِيْ إلحاق أضرار جسيمة بمحاصيل الحبوب التونسية، مما دفع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري للتنبؤ بأن الإنتاج لن يرقى إلَّى مستوى آمال الحكومة.

تأتي الخسائر فِيْ إنتاج الحبوب فِيْ الوقت الذي تواجه فِيْه تونس ارتفاع تكاليف استيراد المواد الغذائية نتيجة الحرب فِيْ أوكرانيا.

وتوقع محمود الياس حمزة وزير الزراعة والموارد المائية والصيد أن يصل الشهر الحالي إلَّى زيادة قدرها عشرة بالمئة عَنّْ العام الماضي.

لكن محمد الرجيبية عضو المكتب التنفِيْذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الذي يشرف على المحاصيل الرئيسية، أشار إلَّى الحرائق التي اندلعت فِيْ معظم أنحاء البلاد الشهر الماضي، وقال إن الهدف من زيادة المحصول كان لم يعد ممكنا.

وقال الرجيبية “محصول الحبوب لن يتجاوز 1.4 مليون طن بسبب مخاطر التلف بالحريق أو عَنّْد جمعها”.

ويقول الاتحاد والخبراء إن المحصول يعاني أيضًا من أضرار مباشرة من ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت بالفعل إلَّى 47 درجة مئوية هذا الصيف ومن المتوقع أن ترتفع إلَّى 49 درجة. بالإضافة إلَّى ذلك، يمكن أن تكون موجة الحرارة عائقا أمام المزارعين لحصاد المحاصيل.

كانت تونس تعتمد على زيادة كَمْية المحصول لتقليل وارداتها من الحبوب فِيْ ظل أزمة مالية فاقمتها الحرب. وتقول الحكومة، التي تدعم هذه الإمدادات، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة المستوردة سيكلف الميزانية 1.7 مليار دولار هذا العام.

تهدف تونس هذا العام إلَّى تحقيق الاكتفاء الذاتي فِيْ إنتاج القمح الصلب، وهُو إنتاج الحبوب الرئيسي فِيْ تونس.

يبدأ بعض المزارعين فِيْ حصاد الحبوب مبكرًا وهم راضون عَنّْ محاصيل أقل خوفًا من فقدان كل إنتاجهم لعام 2022 بسبب الحرائق.

“عادة نحصد فِيْ 5 أو 10 يوليو، والآن ترى أننا نحصد فِيْ 17 أو 18 يونيو، نخاف من الحرائق، نراقب دائمًا ليل نهار، المزارعون متعبون، يجب أن نحصد دون توقيت حتى الكَمْية التي نرصدها. الحصول ليس كالعادة إنه يتقلص.

“كان هناك العديد من الحرائق، ليس بعيدًا عَنّْ هنا بيوم واحد. لقد كانت حماية مدنية ويمكن للجرارات أن تنقذ جزءًا صغيرًا من حقل قمح اشتعلت فِيْه النيران. الآن لا ننام. نحن نشاهد. إذا كان ذلك ممكنًا. تنتهِيْ من الحصاد، يجب أن تشاهد التبن “. علاوة على ذلك”.

قال الرئيس التونسي قيس سعيد هذا الشهر إن حصاد الحبوب هذا العام سيكون هدفا للعصابات الإجرامية التي خططت على وجه التحديد لسرقة منتج عالي الجودة.

وأضاف أن حماية المحاصيل هِيْ مسألة تتعلق بالأمن القومي.