“موجة حارة” تدعم عقود الغاز الأمريكي.. قفزت 10%

قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي فِيْ الولايات المتحدة ما يقرب من 10٪ يوم الأربعاء إلَّى أعلى مستوى لها فِيْ خمسة أسابيع وسط توقعات بطقس شديد الحرارة خلال الأسبوعين المقبلين مما سيزيد من استخدام مبردات الهُواء والطلب على الكهرباء من المحطات التي تعمل بالغاز، بعد انخفاض فِيْ

أدت موجة الحر بالفعل إلَّى زيادة الطلب على الكهرباء إلَّى مستويات قياسية فِيْ مناطق قليلة من الولايات المتحدة، بما فِيْ ذلك تكساس.

قال محللون فِيْ جيلبر وشركاه فِيْ تقرير “الطلب على الكهرباء بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق”، مضيفِيْن أنه “من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل الأكثر سخونة فِيْ الموسم”.

وجاءت الزيادة فِيْ الأسعار على الرغم من انخفاض اللقيم الغازي لمصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال فِيْ لويزيانا والإغلاق المستمر لمصنع فريبورت فِيْ تكساس، مما ترك المزيد من الوقود فِيْ الولايات المتحدة.

فريبورت هُو ثاني أكبر مصنع لتصدير الغاز الطبيعي المسال فِيْ الولايات المتحدة، وكان يستهلك حوالي ملياري قدم مكعب يوميًا من الغاز قبل إغلاقه فِيْ 8 يونيو.

ارتفعت أسعار الغاز لتسليم أغسطس فِيْ بورصة نايمكس 74.3 سنتًا، أو 10.2٪، لتستقر عَنّْد 8.007 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهُو أعلى مستوى إغلاق منذ 13 يونيو.

فِيْ عام يشهد بالفعل تقلبات حادة فِيْ التداول، تعد مكاسب الأسعار اليوم أكبر زيادة بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ أوائل يوليو.

حتى الآن هذا العام، ارتفعت عقود الغاز الأمريكية إلَّى أقرب مَوعِد استحقاق بنحو 115 فِيْ المائة لأن الأسعار المرتفعة فِيْ أوروبا وآسيا تجعل الطلب على صادرات الغاز الطبيعي المسال قوياً، خاصة وأن الُغُزو الروسي لأوكرانيا يغذي المخاوف من أن موسكو قد تقطع إمدادات الغاز. إلَّى أوروبا. .

يتم تداول الغاز بحوالي 48 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية فِيْ أوروبا و 38 دولارًا فِيْ آسيا.