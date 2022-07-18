موجة حر تبدأ غدًا وتبلغ ذروتها السبت

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحسيني أن تشهد مناطق المملكة موجة حر خفيفة تبدأ غدا الثلاثاء.

موجة حرارة طفيفة

وقال الحسيني في تغريدة على حسابه على تويتر “بحسب المراصد، يتوقع موجة حر طفيفة ابتداء من يوم غد الثلاثاء في الأجزاء الشرقية والوسطى والغربية والشمالية من المملكة، وتشمل أيضا الكويت”. وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة “.

وأضاف أنه من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة فوق معدلاتها السنوية في هذا الوقت من العام من “2” إلى “4” درجات مئوية.

الحرارة القصوى والمطر الجيد

وتابع “ارتفاع درجات الحرارة مستمر لمدة أسبوع وذروته يوم السبت 24 ذي الحجة فتعود درجة الحرارة إلى مستوياتها الطبيعية بعد أسبوع من بدئها”.

وأضاف الحسيني “هذه الموجة ضرورية لإنضاج التمور وهي طبيعية. نحن في حرارة الحر، وتعتبر طبيعية في هذا الوقت من العام، ولا تزال مؤشرات تنبؤات الأمطار واعدة التغيير ممكن “.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقريره للطقس، الإثنين، أن تكون السماء ملبدة بالغيوم جزئياً إلى غائم مع هبوب عواصف رعدية وسحب ممطرة فوق مناطق جازان وعسير والباحة. يمكن أن تمتد إلى مرتفعات مكة.

فيما تستمر فرصة تشكل سحب عاصفة ممطرة مصحوبة برياح نشطة فوق منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، يستمر تأثير العوالق الترابية والغبار في أجزاء من الشرق والشرق. الرياض. مناطق لحزان.