كشفت عارضة الأزياء السعودية روز، عَنّْ عدم رغبتها فِيْ الزواج من عربي، بعد طلاقها من رجل الأعمال السعودي محمد المحمود.

أعلنت روز رغبتها فِيْ الزواج من أجنبي، ردًا على أسئلة متابعيها عبر حسابها الخاص على سناب شات، حيث علق أحد متابعيها فِيْ البداية قائلاً “أنت تعرف الشخص الذي يحب شخصًا يغير ملامحه. يومين، رأيت لقطاتك وشعرت بهذا الشيء “دعَنّْي أعيش مثل هذا 32 عامًا الخاص.”

وقال متابع آخر “حبي وحبي .. ولكن يارب ليس أمريكي .. ترى أن حبنا أعمق من حب الأجانب .. كَيْفَ حالك تعبيرين .. كَيْفَ تقول ذلك له أموت فِيْك … “

أجاب النموذج “لا، بعد التجربة المريرة، والله، إذا بقيت عزباء لبقية عمري ولم أتزوج عربيًا”.

وردا على سؤال كَيْفَ يعبر عَنّْ حبه قال “من السهل تعليمهم اللغة العربية”.

كتبت روز “عَنّْد قيامك بذلك، تضعها على لوحة. لا تخبرك أن الخير ملك لك والشر يسود”.

تلقى مقطع الفِيْديو الكثير من التفاعل من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين فوجئوا بالتغيير الأخير فِيْ حياة عارضة الأزياء روز وانجذابها لعادات المجتمع الأمريكي وانخراطها فِيْه إلَّى حد كبير، حتى النقطة إلَّى نقطة الابتعاد تماما عَنّْ العادات العربية حسب رأي قسم كبير من أتباعه.

وكانت عارضة الأزياء روز قد نشرت قبل أشهر وثيقة الطلاق التي حصلت عليها من القضاء السعودي، والتي تبين من خلالها أنها حصلت على مهرها بالكامل، بقيمة 70 ألف ريال، أي ما يقارب 19 ألف دولار، بعد 9 سنوات من الزواج. زواجك.

شاركت عارضة الأزياء روز مقطع فِيْديو عبر حسابها على سناب شات وهِيْ تبكي بفرح وعلقت قائلة “هذا الحكَمْ يمثل انتصارًا لها، وهُو أهم من حكَمْ الخلع الذي حصلت عليه فِيْ أمريكا”.

ذكرت روز أنها تعرضت للمضايقة والتهديد من قبل زوجها السابق محمد المحمود، خلال عام، كاشفة أنه زرع جهاز تعقب فِيْ سيارتها.

اتهم رجل الأعمال محمد الحمود طليقته عارضة الأزياء روز، بضربه، حيث نشر صورة رأسه بها بعض الكدمات.

ردت روز على اتهامات زوجها السابق بضربه، واصفة إياها باتهامات كاذبة ولا أساس لها.

وقالت روز فِيْ فِيْديو نشرته على سناب شات مخاطبة متابعيها “الله لا يرزقك أحدا مثل محمد، والله ما شئت لعدوي، كلمة لها شركات ولديه ومعه، لديه فقط حاوية، أنت تعرف ما يفعله، إنه يصطاد الفتيات اللاتي يمتلكن نقودًا.