موديز البيانات فِيْ أميركا ومنطقة اليورو تؤكد تباطؤ الزخم الاقتصادي

قالت وكالة التصنيف الائتماني موديز يوم الاثنين إن البيانات فِيْ الولايات المتحدة ومنطقة اليورو تشير إلَّى تباطؤ الزخم الاقتصادي.

تتوقع وكالة موديز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة بنسبة 2.1٪ هذا العام و 1.3٪ فِيْ عام 2023.

وقالت إنها تتوقع من صانع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي، لجنة السوق المفتوحة، مواصلة رفع أسعار الفائدة فِيْ اجتماعاتها القادمة، مما يجعل سعر الفائدة على الأموال الفِيْدرالية يتراوح بين 3.50٪ و 3.75٪ بحلول نهاية العام، وإلَّى فوق 4٪ بحلول مارس 2023.

قالت موديز إنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فِيْ منطقة اليورو بنسبة 2.2٪ فِيْ 2022 و 0.9٪ فِيْ 2023.

وأضافت أنها تتوقع أن يشرع البنك المركزي الأوروبي فِيْ مسار تشديد السياسة النقدية خلال اجتماعاته المقبلة.