وأكدت وكالة التصنيف الائتماني موديز، بعد أن أكدت أن حاملي السندات لم يتلقوا مدفوعات فائدة قدرها 100 مليون دولار.

وقالت الوكالة فِيْ بيان صدر فِيْ وقت متأخر يوم الاثنين “من المرجح أن يكون هناك تخلف إضافِيْ عَنّْ السداد فِيْ قسائم الدفع المستقبلية”.

ولكن بالنظر إلَّى الأضرار التي لحقت بالفعل بالاقتصاد والأسواق، فإن التخلف عَنّْ السداد هُو أيضًا رمزي فِيْ الغالب فِيْ الوقت الحالي، ولا يهم الروس كثيرًا الذين يتعاملون مع تضخم من رقمين وأسوأ انكَمْاش اقتصادي منذ سنوات.

عارضت روسيا التصنيف الافتراضي، قائلة إن لديها الأموال اللازمة لتغطية أي فواتير وعليها التخلف عَنّْ السداد.

وبينما كانت تحاول تغيير مسارها، أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستتحول إلَّى خدمة ديونها السيادية المستحقة البالغة 40 مليار روبل، مستنكرة “حالة القوة القاهرة”، التي وصفتها بـ “الصناعة الغربية المفتعلة”.

وقال حسن مالك كبير المحللين السياديين فِيْ لوميس سيلز آند كومباني “إنه أمر نادر للغاية حيث تجبر حكومة خارجية حكومة لديها الوسائل على التخلف عَنّْ السداد … سيكون حدثًا تاريخيًا”.