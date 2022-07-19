موديز تتوقع نمو اقتصاد المملكة بمتوسط 3.9 % حتى 2026

أصدرت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” تقريرها الائتماني السنوي التفصيلي للمملكة العربية السعودية، موضحًا وضعها الائتماني وفقًا للعوامل التحليلية الأربعة الرئيسية التي تتبعها الوكالة في تصنيفها السيادي. وحلل التقرير القوة الاقتصادية للمملكة، وقوة مستوى المؤسسات الحكومية والحكومية فيها، وقوة ماليتها، وتعرضها للمخاطر، وقدرتها على إدارتها والتخفيف من آثارها.

توقعات موديز

وأشارت وكالة موديز في تقريرها التفصيلي إلى أن القوة الائتمانية للمملكة تنبع من قوة ميزانيتها العمومية المدعومة بمستويات ديون معتدلة ومخزون احتياطي مالي ضخم، بالإضافة إلى مخزون ثابت كبير من احتياطيات النفط مع انخفاض تكاليف الاستخراج. ونظام مالي مستقر ومنظم يعزز صلابة ملف الائتمان السيادي.

النمو الاقتصادي للمملكة

وتوقعت الوكالة أن ينمو اقتصاد المملكة بمعدل متوسط ​​يقارب 3.9٪ خلال السنوات ما بين 2022 م. نمو إنتاج النفط المتزايد، واستمرار مشاريع التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى وصولها الفعلي إلى مراحل التنفيذ والبناء في السنوات المقبلة، بالإضافة إلى الإجراءات والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة من أجل تحسين بيئة الأعمال، مما سيساعد بشكل واضح على زيادة نمو استثمارات القطاع الخاص.

يذكر أن وكالة موديز قامت بتحديث تقريرها الائتماني للمملكة لشهر يونيو 2022 ميلادي في “A1” بنظرة مستقبلية مستقرة بسبب استمرار الحكومة في مراقبة الأوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، فضلاً عن جهودها الواضحة. من أجل الاستدامة المالية على المدى الطويل.