موديز تخفض النظرة المستقبلية لإيطاليا إلَّى “سلبية” مع تأكيد التصنيف الائتماني

خفضت وكالة التصنيف العالمية موديز توقعات إيطاليا من “مستقرة” إلَّى “سلبية”، مشيرة إلَّى المخاطر المتزايدة من البيئة السياسية التي تعوق تنفِيْذ الإصلاحات الهِيْكلية.

وقالت الوكالة “تراكَمْت مؤخرا بسبب التأثير الاقتصادي للُغُزو الروسي لأوكرانيا والتطورات السياسية المحلية، وكلاهما يمكن أن يكون له آثار ائتمانية مادية”.

تم تأكيد التصنيف السيادي لإيطاليا عَنّْد Baa3، وفقًا لرويترز.

قالت وكالة موديز الأسبوع الماضي أن البيانات فِيْ الولايات المتحدة ومنطقة اليورو تشير إلَّى تباطؤ الزخم الاقتصادي.

تتوقع Moody’s نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فِيْ منطقة اليورو بنسبة 2.2٪ فِيْ عام 2022 و 0.9٪ فِيْ عام 2023.