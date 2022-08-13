موديز تخفض تصنيف تركيا إلَّى “B3″ وترفع نظرتها المستقبلية لـ”مستقرة”

خفضت وكالة التصنيف موديز يوم الجمعة التصنيف الائتماني السيادي لتركيا بدرجة واحدة من B2 إلَّى B3، مشيرة إلَّى ارتفاع ضغوط ميزان المدفوعات ومخاطر المزيد من خفض التصنيف.

وقالت الوكالة فِيْ بيان “من المرجح أن يتجاوز عجز الحساب الجاري التوقعات السابقة بهامش كبير، مما يزيد احتياجات التمويل الخارجي فِيْ وقت تشهد فِيْه الظروف المالية العالمية تحديات”.

ومع ذلك، رفعت موديز توقعاتها لتركيا من سلبية إلَّى مستقرة، وفقًا لرويترز.

ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لتركيا بأكبر قدر منذ فبراير، بعد ضخ السيولة من قبل شركة روساتوم النووية الروسية المملوكة للدولة فِيْ شركة تركية تابعة.

ارتفع إجمالي احتياطيات تركيا الإجمالية بنحو 3 مليارات دولار خلال الأسبوع قبل الماضي، حيث استحوذ الذهب على 1.6 مليار دولار من الزيادة والعملات الأجنبية للباقي. فِيْ حين بلغ إجمالي الاحتياطيات من العملات الأجنبية 61.1 مليار دولار والذهب 40.2 مليار دولار، بحسب بيانات نشرها البنك المركزي التركي.