موديز تخفض تصنيف تركيا وتحذر من هذا الخطر

خفضت وكالة التصنيف موديز التصنيف الائتماني السيادي لتركيا بدرجة واحدة من B2 إلَّى B3، بينما حذرت من انخفاض الاحتياطيات النقدية.

وأشارت هِيْئة التقييم الدولية إلَّى ارتفاع ضغوط ميزان المدفوعات، محذرة من مخاطر حدوث مزيد من التراجع فِيْ احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

وقالت الوكالة فِيْ بيان “من المرجح أن يتجاوز عجز الحساب الجاري التوقعات السابقة بهامش كبير، مما يزيد احتياجات التمويل الخارجي فِيْ وقت تشهد فِيْه الظروف المالية العالمية تحديات”.

ومع ذلك، رفعت وكالة موديز توقعاتها لتركيا من سلبية إلَّى مستقرة.

قفزت معدلات التضخم فِيْ تركيا إلَّى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من ربع قرن، بالتوازي مع استمرار انخفاض قيمة الليرة والانخفاض التدريجي لأسعار الفائدة.

أظهرت بيانات رسمية أن التضخم فِيْ تركيا ارتفع إلَّى أعلى مستوى فِيْ 24 عامًا عَنّْد 79.6٪ فِيْ يوليو، حيث أدى استمرار ضعف الليرة وارتفاع تكاليف الطاقة والسلع العالمية إلَّى ارتفاع الأسعار، على الرغم من أنها جاءت دون التوقعات.

بدأ التضخم فِيْ الارتفاع فِيْ الخريف الماضي، عَنّْدما ضعفت الليرة بعد أن خفض البنك المركزي تدريجياً سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلَّى 14 فِيْ المائة كجزء من دورة التيسير النقدي التي يسعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال معهد الإحصاء التركي، فِيْ بيان صدر فِيْ 3 أغسطس، إن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.37 بالمئة على أساس شهري فِيْ يوليو تموز، وهُو ما يقل عَنّْ التوقعات فِيْ استطلاع أجرته رويترز عَنّْد 2.9 بالمئة. وتوقع الاستطلاع أن يصل تضخم أسعار المستهلكين إلَّى 80.5 بالمئة سنويا.

وأظهر قطاع النقل أكبر ارتفاع سنوي فِيْ أسعار المستهلكين بارتفاع 119.11 فِيْ المائة، فِيْ حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 94.65 فِيْ المائة.

زاد التضخم هذا العام بسبب التداعيات الاقتصادية للُغُزو الروسي لأوكرانيا، فضلاً عَنّْ استمرار انخفاض قيمة الليرة. وتراجعت العملة التركية بنسبة 44 فِيْ المائة مقابل الدولار العام الماضي، وانخفضت بمقدار 27 أخرى هذا العام.

وبلغ معدل التضخم السنوي الآن أعلى مستوى له منذ سبتمبر 1998 عَنّْدما بلغ 80.4 فِيْ المائة.