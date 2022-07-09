“موديز” تخفض تصنيف ديون المكسيك إلَّى “Baa2” مع بلوغ التضخم 8%

وخفضت تصنيف ديون الحكومة المكسيكية من Baa1 إلَّى Baa2، مشيرة إلَّى مخاوف بشأن تكاليف خدمة الديون ودعم المكسيك لشركة النفط المملوكة للدولة.

لا يزال تصنيف “Baa2” أعلى بدرجة واحدة من أدنى تصنيف استثماري لـ “Baa3”.

وقالت موديز فِيْ بيان “تظل القدرة على تحمل ديون المكسيك أضعف باستمرار من نظيراتها المصنفة بشكل مشابه، ومن المرجح أن تتدهُور أكثر فِيْ ضوء بيئة أسعار الفائدة المرتفعة”، حيث يبلغ معدل التضخم المحلي فِيْ المكسيك حاليًا حوالي 8٪.

وأضافت أن “الآفاق المالية للمكسيك ستتأثر سلبًا بزيادة ركود الإنفاق المرتبط بالدعم المتكرر للشركات المملوكة للدولة، وخاصة بيميكس، وزيادة نفقات المعاشات التقاعدية والنفقات الرأسمالية المخصصة للمشاريع الرئيسية”.

تتمثل سياسة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور فِيْ تعزيز قدرات تكرير النفط فِيْ البلاد وإنشاء السكك الحديدية.

كَمْا تعهد بإنقاذ شركة Petroleos Mexicanos المملوكة للدولة المثقلة بالديون.

وقالت موديز إنها تتوقع أن يظل الاقتصاد المكسيكي مقيدًا بضعف آفاق الاستثمار وزيادة الركود الهِيْكلي.

وأوضحت “لن يكون من الممكن عكس الندبات الاقتصادية التي حدثت خلال جائحة كورونا، وبالتالي ستكون هناك فجوة مستمرة بين مستوى اتجاه ما قبل الجائحة للناتج المحلي الإجمالي والتقديرات الحالية لعام 2022-2022”.

من جهتها، قالت وزارة الخزانة المكسيكية إنه “على الرغم من خفض وكالة موديز لتصنيف الديون السيادية، فإن ديون الحكومة المكسيكية تحتفظ بمكانة قوية فِيْ الأسواق الدولية ولديها هُوامش مالية كافِيْة للتعامل مع سيناريوهات المخاطر العالمية”.