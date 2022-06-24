موريباك نتائج كونكور 2022 استعلام نتيجة مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية mauribac concour

نتائج موريباك كونكور 2022 من المرجح أن تعلن وزارة التربية الوطنية في موريتانيا عن نتائج مسابقة دخول السنة الأولى من التعليم الإعدادي للوائح كونكورس عبر موقع موريباك 2022 في الأيام القليلة المقبلة. يعيش معظم الطلاب وأولياء أمورهم حاليًا في حالة توتر وقلق شديد بعد تأخر إصدار النتائج على الموقع الرسمي لوزارة الانضباط الوطني والإصلاح التربوي. بتحميله رسميًا على موقع الوزارة ومن خلال موقع ثقافني ، سنعرض لك خطوات الاستفسار عن نتائج كونكور في موريتانيا والمعلنين عن أفضل عشرة طلاب ناجحين.

نتائج موريباك كونكور 2022

بعد تحديث نظام التعليم في موريتانيا ، أتاحت وزارة الانضباط الوطني وإصلاح التعليم عدة منصات إلكترونية يمكن من خلالها العثور على الطلاب في مختلف الولايات الموريتانية ، بما في ذلك ولاية عصابة غوركول. نتائج منصة Morepac Concor 2022 موريباك كونكور

استفسر عن نتائج كونكور 2022 موريتانيا

أكدت وزارة التربية الوطنية الموريتانية أنه بعد الإعلان عن النتيجة الرسمية ، يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى الرابط للاستعلام عن نتائج مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية 2022 ، ومنصة Morepac ، واتباع جميع الخطوات أدناه بالترتيب. للحصول على لوائح Concor:

أولاً: قم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وإصلاح التعليم

ثانياً: على الطالب أن يختار الولاية التي ينتمي إليها

ثالثاً: تحديد اسم الحي الذي ينتمي إليه الطالب حالياً

رابعاً: اختيار المدرسة التي يدرس فيها الطالب

خامساً: بالضغط على علامة البحث يتعرف الطالب على نتيجة قوائم Concore 2022 الخاصة بالمرشحين.

لوائح موريباك كونكور 2022

الخطوة الأولى هي الوصول إلى رابط موقع Mauribac https://www.mauribac.com/ عبر الإنترنت

الخطوة الثانية: اكتب كلمة المرور الخاصة بالطالب

الخطوة الثالثة هي كتابة كلمة المرور للطالب

رابعاً: ثم يتم إدخال رقم مقعد الطالب

أخيرًا انقر على نتائج عرض الكلمات.

وصلنا بك إلى نهاية هذا المقال الذي شرحنا لك فيه بالتفصيل أهم الخطوات التي يمكن من خلالها للطلاب الموريتانيين وأولياء أمورهم الاستفسار عن نتائج مسابقة دخول السنة الأولى من المدرسة الإعدادية عبر موقع Maurepac. نتائج كونكور 2022.