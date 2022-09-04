مورينو يحدد خطة مواصلة الانتصارات فِيْ كتيبة الشباب

يبدو أن المدرب الإسباني فِيْسينتي مورينو، مدرب الشباب، أصبح من أهم الترسانات الهجومية فِيْ الدوري السعودي، بعد تحقيق فوز غير متوازن على أبها بأربعة أهداف فِيْ الجولة الثانية من دوري روشان للمحترفِيْن.

وأظهر المدرب الإسباني أن كتيبة اللواء جاهزة هذا الموسم للقتال على لقب الدوري السعودي للمحترفِيْن بفضل القائمة القوية التي تضم الفريق فِيْ الدفاع والهجوم.

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وجاء رباعي الشباب فِيْ أبها عبر الأرجنتيني كريستيان جوانكا من ركلة جزاء الإسباني سانتي مينا والبرازيلي كارلوس جونيور، فِيْما أضاف البديل حتان باهبري الهدف الرابع فِيْ الدقيقة 90.

ورفع الانتصار رصيد الشباب إلَّى 6 نقاط، بعد يومين من دوري روشان السعودي، ومنحهم التفوق التاريخي على أبها فِيْ المواجهات بين الاثنين فِيْ دوري المحترفِيْن الذي بدأ فِيْ صيف 2008. وانتهت المواجهات الثمانية السابقة. فِيْ 3 شباب يربحون ونفس الشيء لأبها بتعادلين.

أظهر الأرجنتيني كريستيان جوانكا أنه لاعب قدير بفضل قدرته الهجومية الرائعة، وأعاد غوانكا إحياء سجله التهديفِيْ مع الفريق، وسجل هدفًا فِيْ مرمى أبها، بعد عام واحد و 3 أشهر و 9 أيام من هدفه الأخير للشباب قبل المغادرة. معار لموسم واحد للعين، وفِيْ فترته الأولى مع فريق الشباب سجل 28 هدفاً فِيْ موسمين.

وتشير الدلائل إلَّى أن المدرب الإسباني سيعتمد على استقرار التشكيل خلال الفترة المقبلة بحثًا عَنّْ مزيد من الانتصارات، ولن يغير التشكيلة إلا فِيْ حالات الطوارئ مثل الإصابات أو الغياب ؛ لأن مورينو لاحظ التأثير الإيجابي لثبات التشكيل فِيْ المباريات، ومن خلال الموقع الرسمي ينوي عدم تغييره بشكل مستمر إلا فِيْ حالات الطوارئ.

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