مورينو يشيد بمترجم الشباب.. ويعلق على اكتساح أبها

أكد الإسباني فِيْسينتي مورينو، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، أنه سعيد للغاية بالنتيجة وأداء لاعبي الفريق فِيْ مباراة أبها.

حقق الشباب انتصارا كبيرا على مضيفه أبها (4-0)، فِيْ المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحلة، ضمن الجولة الثانية من دوري روشان السعودي 2022-2023.

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وقال مورينو لـ SSC Sports “نحن بحاجة إلَّى مزيد من العمل والمزيد من التطوير، والفوز برباعية أمر إيجابي، لكن الفريق يتطور ويسعد بالنتيجة والأداء”.

وحول استراتيجية المباراة، قال مدرب الشباب “كل مباراة لها أسلوبها واستراتيجيتها الخاصة. اليوم نبدأ بضغط كبير على الخصم، خاصة على أرضه”.

وأضاف “لدينا لاعبون متميزون وأنا أحاول منح الجميع فرصة من خلال التداولات. يتميز اللاعبون بالثبات وتختلف إستراتيجية التجارة حسب طبيعة كل لعبة”.

وتحدث مورينو عَنّْ المترجم طارق بن جديدة، علقًا على وصوله إلَّى نادي الشباب كَمْدرب للجماعات السنية، قائلاً “طارق شخص أثق به كثيرًا وهُو بالتأكيد قادر على أن يكون مساعدًا للمدرب. المستقبل، لأنه يجلب كل شيء إلَّى الفريق “.

حقق الشاب أعلى علامة، فِيْ أول جولتين من مسابقة دوري روشان السعودي “2022-2023″، حيث بدأ مسيرته فِيْ الموسم بفوزه على الباطن (3-0)، ثم الفوز على أبها (4). 0) لقيادة ترتيب الدوري.

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