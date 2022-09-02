مورينو يكافئ لاعبي الشباب بعد اكتساح أبها.. قرار جديد

قرر الإسباني فِيْسينتي مورينو، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، منح لاعبي الفريق إجازة لمدة 24 ساعة، غدا “السبت”.

أحرز الشباب فوزا بنتيجة 4-0 على مضيفهم أبها، فِيْ المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحلة، ضمن الجولة الثانية للموسم السعودي “2022-2023”. دوري روشان .

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واستأنف الشباب تدريباتهم ظهر اليوم “الجمعة” بالنادي، حيث نفذت المجموعة الرئيسية فِيْ اجتماع أبها تمارين التعافِيْ والتعافِيْ، فِيْما تناورت فرص الفني فِيْ ثلث الملعب لبقية اللاعبين.

حقق الشاب أعلى علامة بعد اليومين الأولين من مسابقة دوري الروشان السعودي “موسم 2022-2023″، بعد فوزه على الباطن (3-0)، فِيْ المباراة الأولى، ثم أبها (4-0)، فِيْ. مباراة الجولة الثانية. .

# اللعب الجماعي فوز التعادل يخسر فرق اهداف النقاط

1 شاب اثنين اثنين 0 0 7 6 اثنين الهلال اثنين اثنين 0 0 4 6 3 التايلاندية اثنين اثنين 0 0 اثنين 6

ويستعد الشباب لمواجهة الطائي، الخميس المقبل، على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشان السعودي.

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