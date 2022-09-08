مورينو يكشف.. “حوار الاستراحة” الذي قاد الشباب لاكتساح الطائي

أعرب الإسباني فِيْسينتي مورينو، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، عَنّْ سعادته بفوز الفريق على الطائي، قائلا إن الشباب لعب مباراة صعبة.

حقق الشباب فوزا كبيرا على نظيره الطائي بأربعة، فِيْ المباراة بين الفريقين، على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد بالملز، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي موسم 2022-2023. “. .

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وقال مورينو لقناة SSC التلفزيونية “نحن سعداء بالفوز ولعبنا ضد فريق صعب وقدموا لنا مهمة صعبة وما زلنا بحاجة إلَّى مزيد من العمل والتطوير”.

وتابع “فِيْ الشوط الأول لم يظهر الشباب بمستواهم المعتاد، بسبب صعوبة الفريق المنافس، وحوارنا بين الشوطين لم يكن التسرع، كنا نخسر التمريرات السهلة، لكن فِيْ الشوط الثاني. قللنا الأخطاء وفزنا “.

ورفع الشباب رصيده إلَّى 9 نقاط فِيْ 3 مباريات، ليتصدر دوري روشان السعودي، بفارق هدف الهلال “الوصيف”، فِيْما تجمد رصيد الطائي عَنّْد 6 نقاط، ليحتل المركز الخامس. مكان.

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