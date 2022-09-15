موسكو تحذر أوروبا لا بديل للغاز الروسي

أصدرت روسيا تحذيرا جديدا لأوروبا مع اقتراب الصيف من نهاية القارة القديمة والاستعداد لمواسم أكثر برودة وكثافة للطاقة.

قال أوليج أكسيوتين، نائب الرئيس التنفِيْذي لشركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم، إنه لا يوجد بديل للغاز الروسي لأوروبا.

وأضاف فِيْ مؤتمر صحفِيْ أنه لا يمكن توقع إمدادات إضافِيْة كبيرة من الغاز الطبيعي المسال فِيْ المستقبل المنظور.

من جهة أخرى، قالت وكالة إنترفاكس نقلاً عَنّْ نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن صادرات الغاز الروسي إلَّى الاتحاد الأوروبي ستنخفض هذا العام بمقدار 50 مليار متر مكعب.

فِيْ العام الماضي، بلغ إجمالي صادرات الغاز الروسي إلَّى الكتلة قرابة 150 مليار متر مكعب.

تراجعت إمدادات الطاقة الروسية إلَّى أوروبا بشكل حاد هذا العام وسط أزمة بين الجانبين وعقوبات غربية واسعة النطاق ضد روسيا فِيْ أعقاب غزوها لأوكرانيا فِيْ 24 فبراير.

زودت روسيا الاتحاد الأوروبي بنحو 40 فِيْ المائة من احتياجاتها من الغاز قبل إرسال قواتها إلَّى أوكرانيا، وانخفضت هذه النسبة بشكل حاد إلَّى تسعة فِيْ المائة مع خفض موسكو الإمدادات، مشيرة إلَّى مشاكل فنية ناجمة عَنّْ العقوبات الغربية.

فِيْ وقت سابق يوم الخميس، قالت شركة غازبروم الروسية إن صادراتها من الغاز الطبيعي خارج كومنولث الدول المستقلة تراجعت 38.8 فِيْ المائة إلَّى 84.8 مليار متر مكعب بين 1 يناير و 15 سبتمبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تدرس أوروبا وضع سقف لأسعار الغاز الروسي كوسيلة للحد من ارتفاع أسعار الطاقة ومعاقبة موسكو على أفعالها فِيْ أوكرانيا.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إن روسيا ستوقف صادرات الطاقة إلَّى أوروبا إذا تم تطبيق مثل هذه القيود.