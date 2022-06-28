موسم الجوزاء يبدأ غدًا بحرارته الشديدة ورياحه الساخنة

وقال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزقاق غدا الاربعاء يبدأ موسم الجوزاء في انحاء المملكة. التي تشتهر بحرارة شديدة ورياح حارة.

غدا الاربعاء المحطة الاولى من برج الجوزاء التي تسمى قضاء القزح والثانية من ثلاث محطات يوم السبت. pic.twitter.com/RoZ6OXRKtr

– د.خالد صالح الزعاق (dralzaaq) 28 يونيو 2022

مواصفات موسم الجوزاء

وأضاف في فقرته على قناة العربية “شدة الصيف تعتمد على 3 زوايا حرارة الشمس، ورمل الأرض ورياح السم، وهذه الثلاثة تعانقها 3 مواسم مربع القيد وشجار القيد وجمرة القيد “.

ميدان

وتابع “المربع ساخن بالجفاف، والازدحام ساخن بالسم، والجوزاء حار بالرطوبة، والسموم ساخن. الزدحة هي الجوز الأول والثاني.

وتابع “غدًا الأربعاء هو أول موسم برج الجوزاء، بسبب حرارة السماء، وشدة رمال الأرض، ورياح السموم التي تتسبب في تبخر الماء بسرعة”.

وتابع “أهل الصحراء يعرفون بداية موسم الجوزاء بصوت الجمل الذي يعرف بالحناء”.