موسم الحج.. تحذير من تغريم السعوديين والوافدين 10 آلاف ريال فِيْ هذه الحالة

وأوضح المتحدث باسم الأمن العام العميد الركن سامي بن محمد الشويرخ أنه تنفِيْذاً للتعليمات المنظمة للحج والتي تتطلب الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة، سيتم تغريم كل من يقبض عليه قادمًا دون إذن بمبلغ 10 آلاف ريال.

ودعا الشويرخ جميع المواطنين والمقيمين إلَّى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالحج.

وفِيْ الوقت نفسه، أكد أن رجال الأمن سيؤدون واجباتهم على جميع الطرق والممرات المؤدية إلَّى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة وداخلها لمنع الانتهاكات وضبطها وتطبيق العقوبات بحق جميع المخالفِيْن، نقلاً عَنّْ وكالة الأنباء السعودية “. منتجع صحي”.

أفاد الناطق الرسمي باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت 19 شخصا، 6 مواطنين، 3 مخالفِيْ نظام أمن الحدود، 4 مخالفِيْ نظام الإقامة من الجنسية اليمنية، 3 مواطنين باكستانيين، وعددهم 3 أشخاص. مقيم من ميانمار الجنسية، واثنين من المواطنين.

وذلك لإعلانهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع إلكتروني عَنّْ أداء فريضة الحج عَنّْ غيرهم، وتأمين الأضاحي للحجاج وتوزيعها، وتأمين حافلات النقل لغرض الاحتيال عبر مؤسسات وهمية، وتسليم الكفالات لضحاياهم من أجل ذلك.