موسم المرزم يبدأ الاثنين وفيه يتراجع وقت الظهر تدريجيًّا

أكد خبير الأرصاد الجوية والفلك خالد الزقاق أن الاثنين المقبل سيكون الموسم الأول من المرزم.

الإثنين المقبل أول موسم للمزرم يبدأ فيه وقت الظهيرة بالتراجع تدريجياً لنحو أربعة أشهر.pic.twitter.com/sDndOCaEqV

– د.خالد صالح الزعاق (dralzaaq) 19 يوليو 2022

بداية موسم المرزم

وتابع الزقاق، عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي على تويتر، الثلاثاء، أن موسم مرزم يبدأ ظهرًا مع تراجع تدريجي لنحو أربعة أشهر، مضيفًا “نحن الآن نعيش أوجها”.

وأشار إلى أن الظهر هو أقرب شهر من شهر أكتوبر.

تغيير أوقات الصلاة

وكان الزقاق قد أكد أن مواقيت الصلاة تتغير بالزيادة والنقصان. بسبب كروية الأرض وميل الشمس، باستثناء المناطق الواقعة فعليًا على خط الاستواء، تتغير أوقاتها بسبب الارتفاع المستمر للشمس وغروبها.

وأضاف أن أهم وقت لبقية أوقات الصلاة هو وقت الظهيرة، حيث تصل الشمس إلى أقصى ارتفاع لها وهو وقت الظهر.