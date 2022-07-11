موسيماني وكيروش يتنافسان على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا

وكان البرتغالي كارلوس كيروش، المدرب السابق للمنتخب المصري، وبيتسو موسيماني، المدرب السابق للأهلي، ضمن قائمة الأفضل في أفريقيا عام 2022.

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الاثنين، عن القائمة النهائية للمرشحين لجوائز أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022.

وسيعلن عن الحفل الذي سيقام في الرباط المغربية يوم 21 يوليو.

سيتم تحديد الفائزين من قبل لجنة تصويت مكونة من لجنة CAF الفنية وقادة الاتحادات الأعضاء والمديرين الفنيين ووسائل الإعلام والأندية المشاركة في مرحلة المجموعات.

وكان الثنائي البرتغالي كارلوس كيروش، المدرب السابق للمنتخب المصري، والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدرب السابق للأهلي، من بين القائمة النهائية لأفضل المدربين.

وكان على القائمة النهائية أيضا وليد الركراكي، مدرب نادي الوداد المغربي، وأليو سيسي، مدرب السنغال.

كانت القائمة النهائية لأفضل مدير في عام 2022 على النحو التالي

كارلوس كيروش – المدرب السابق لمنتخب مصر.

بيتسو موسيمان – مدرب الأهلي السابق.

وليد ركركي، مدرب فريق الوداد الرياضي.

عليو سيسي، مدرب السنغال.

توم سانتفيت مدرب منتخب غامبيا.

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