موسيماني يتغنى بـ”بدر بانون” قبل رحيله عن الأهلي

علق بيتسو موسيمان، المدير الفني السابق لفريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم، على نبأ رحيل اللاعب المغربي الدولي بدر بانون إلى دوري نجوم قطر.

وكتب موسيمان على حسابه الرسمي على تويتر “بدر من أفضل المدافعين ولديه إمكانات كبيرة.”

وتابع “لقد أثبت نفسه في كأس العالم للأندية ودوري أبطال إفريقيا”.

أكدت تقارير إعلامية أن بانون وصل الدوحة لاستكمال انتقاله إلى نادي قطر لينهي مشروعه الأهلي بعد موسمين فقط، بعدما انضم من الرجاء البيضاوي.

وفاز بانون مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا مرة العام الماضي 2022، والبرونزية في كأس العالم للأندية 2022، وكذلك كأس السوبر الأفريقي مرتين و 2022 و 2022.

ومن المنتظر أن يعلن النادي القطري رسميا عن تعاقده مع بدر بانون خلال الساعات القليلة المقبلة.