موسيماني يعلن إعتزاله التدريب مؤقتًا

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي السابق، اعتزاله التدريبي مؤقتًا.

وكان النادي الأهلي قد أعلن فسخ العقد مع بيتسو موسيماني مدير الفريق الأول لكرة القدم بالاتفاق المتبادل.

وقال موسيماني في تصريحات نقلتها إذاعة جنوب أفريقيا كايا 959 “سأتقاعد مؤقتا من مهنة التدريب خلال الفترة الحالية”.

وأضاف “أنا سعيد بالراحة، وأستيقظ في الحادية عشرة صباحًا، ولأنني لست مسؤولاً أمام أحد في الوقت الحالي”.

حقق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني 6 بطولات مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم خلال 20 شهرًا، حيث قاد الأحمر في 102 مباراة وانتصر في 61 وتعادل في 30 وهزم في 11 جولة وسجل 189 هدفًا وتنازل عن شباكه 75.

وخسر الأهلي دوري أبطال إفريقيا بقيادة بيتسو موسيماني، بعد فوزه على المغربي الوداد دوم ريد بهدفين في مجمع محمد الخامس بالدار البيضاء.

فاز موسيماني بدوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي والدوري المصري مرة واحدة وكأس مصر مرة واحدة مع الأهلي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم للقاء نظيره المستقبل في الساعة 900 مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الأهلي وي السلام، ضمن الجولة 24 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.