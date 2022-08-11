موسيماني يلمح إلى عودته للتدريب عن طريق منتخب أفريقي

موسيماني مرشح لتشكيل الوداد

ألمح الجنوب أفريقي بيتسو موسيمان، المدير السابق للنادي الأهلي، إلى أنه سيعود للتدرب مرة أخرى، مؤكدا أنه تلقى عرضا لتدريب فريق أفريقي.

وقال موسيماني لراديو جنوب أفريقيا 702 “الآن أشعر أنني بحالة جيدة وعلى استعداد للعودة. استفسرت بعض الفرق عن إمكانية تلقي خدماتي، وتحديداً نادٍ ومنتخب وطني”.

وأوضح “أعتقد أن هذا الفريق يجب أن ينهض ويفوز بكأس إفريقيا للأمم”.

وتابع “أحب التحديات القائمة على الفريق والتي لم تنجز الكثير في الوقت الذي سبق وصولي”.

وتابع “هذا الفريق لم يحقق الكثير في الآونة الأخيرة، لكن لديه إمكانات كبيرة ولدي رغبة في تدريبه”.

وأضاف “في جنوب إفريقيا، لم يفز صنداونز بأي شيء منذ سبع سنوات قبل وصولي، لكنني احتفظت بالقميص وهذا يعطيني الدافع، تمامًا مثل الأهلي، الذي لم يحقق إنجازات قارية لمدة 6 أو 7 سنوات.”

وختم “لكننا شاركنا مرتين في كأس العالم للأندية ولعبنا نهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات والسوبر الأفريقي مرتين”.

وترك موسيماني تدريب الأهلي بعد خسارة دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي بعد أن حقق إنجازات عديدة.