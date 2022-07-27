موسيماني يلمح للعودة للتدريب.. وترشيحه لقيادة الوداد المغربي “صورة”

موسيماني مرشح لتدريب الوداد

يستعد بيتسو موسيمان، المدير الفني السابق للأهلي، للعودة للتدريبات في الفترة المقبلة، باعتباره مرشحًا قويًا لتدريب الوداد المغربي.

ولم يدرب موسيماني أي فريق منذ رحيله عن النادي الأهلي في يونيو الماضي.

وغادر موسيماني الأهلي في يونيو الماضي بسبب تراجع نتائج الفريق على المستوى المحلي والإفريقي.

يلمح موسيمان إلى العودة إلى التدريب

ونشرت شركة إدارة الأعمال التي يديرها موسيماني صورة له مع مساعديه وعلقت قائلة “هناك شيء ما يختمر”.

ولم تكشف الشركة عما يستعد له مدرب جنوب أفريقيا أو ما سيكون وجهه التالي بعد انتهاء علاقته بالنادي الأهلي قبل شهر.

يشار إلى أن موسيماني تلقى بعض العروض التدريبية في الفترة الماضية لكنه لم يقبلها.

الموسيماني مرشح لتدريب الوداد المغربي

وكشفت تقارير إعلامية أن المدير الفني الجنوب أفريقي دخل دائرة الترشيح لتدريب الوداد البيضاوي المغربي خلفا لوليد الركراكي في موسم 2022-2023 المقبل.

أعلن وليد الركراكي رحيله عن صفوف الوداد البيضاوي بعد أن قاد الفريق المغربي للفوز بلقبي دوري المحترفين المغربي ودوري أبطال إفريقيا.

وبحسب iDiski Times، فإن موسيمان مرشح لتدريب الوداد البيضاوي الموسم المقبل بسبب ثروته من الخبرة وسيرته الذاتية القوية.

مفاوضات مع موسيماني لتدريب العراق

كما دخل موسيماني قائمة المدربين المرشحين لتدريب المنتخب العراقي الأول في الفترة المقبلة.

أكد مسؤولو الاتحاد العراقي لكرة القدم أن موسيماني من بين المرشحين لتدريب المنتخب العراقي، لكن لم تجر أي مفاوضات معه حتى الآن.

وينتظر مسؤولو الاتحاد العراقي معرفة الطلبات المالية للمدرب وامكانية تقديمها قبل البدء في مفاوضات رسمية معه.

بطولة موسيماني مع الأهلي

أدار بيتسو موسيماني فريق الأهلي في الفترة من أكتوبر 2022 إلى يونيو الماضي وقاد الفريق في 102 مباراة، حيث حقق 65 فوزًا و 26 تعادلاً و 11 خسارة.

فاز موسيماني بدوري أبطال إفريقيا (مرتين) وكأس السوبر الأفريقي (مرتين) وكأس مصر (مرة) مع الأهلي.

كما فاز مع الأهلي بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية (مرتين).

موسيماني فشل في الفوز مع الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز، وكذلك كأس السوبر المحلي.

غادر موسيماني تدريب الأهلي في يونيو الماضي، وتولى البرتغالي سواريش تدريب الفريق خلفا له.