موضوع خطبة الجمعة غدا 24/6/2022 في المساجد من وزارة الأوقاف

كتب : حسين حمدان

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة غدا في المساجد التابعة لها، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بـ موضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

عنوان خطبة الجمعة

من المقرر أن يكون عنوان خطبة الجمعة غدا عن ” أخلاق الحبيب المصطفى ” صلى الله عليه وسلم.

حيث كان صلي الله عليه وسلم أمة في أخلاقه وتعاملاته حتي مع غيره من غير المسلمين، وقال ” إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق “.

نص خطبة الجمعة

وجاء نص خطبة الجمعة كالتالي:

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دعاء يوم الجمعة

ومن أدعية يوم الجمعة المستحبة مايلي:

– اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، واستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.

– اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أَظلِم أو أُظلَم.

– يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات.

– اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا‌ تُرَد، وافتح لنا باباً في الجنّةِ لا‌ يُسَد، واحشرنا في زمرةِ سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم.