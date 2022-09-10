موضوع عن اليوم الوطني السعودي للأطفال، اليوم الوطني السعودي يوافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر، حيث يحتفل شعب السعودية بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة والهامة، حيث بذكرى اصدار المرسوم الملكي على يد الملك السعودي عبد العزيز ، كان قد قضى بتحويل اسم مملكه الحجاز ونجد الى المملكه العربيه السعودية في الثالث والعشرين من سبتمبر لعام 1932 وفي عام 2005 تم اعلان ان هذا اليوم هو عطلة رسمية لكافة ارجاء المملكة العربية السعودية.

موضوع عن اليوم الوطني السعودي

اعتبار اليوم الوطني السعودي هو اليوم الافضل في السعوديه، تحتفل المملكة بكاملها باليوم الوطني السعودي حيث يعتبر رمزا لأهل سعود لتوحيد السعودية ونقل اسمها من الحجاز الى المملكه العربيه السعودية، بتوحيد ال سعود كاملا وتوحيد القبائل قبيله واحدة، وتم استعاده الرياض كعاصمه لأسلاف ال سعود، وعاد إليها الملك عبد العزيز هو واسرته بعد 30 عاما من النضال والكفاح المسلح ليعمل على جعل السعودية دوله موحده وحرة.

تاريخ اليوم الوطني السعودي

كان الإعلان الرسمي لاسم المملكة العربيه السعوديه في تاريخ 23 من شهر سبتمبر من عام 1932، حيث كان الملك عبد العزيز قد اصدر امرا بتحويل اسم الحجاز الى المملكه العربيه السعودية، بعد ان قام بالكفاح والنضال ضد الاعداء في دوله السعودية وحررها وحرر القبائل كلها وجمعها قبيله واحده وقامت السعودية بابهى حلة في ذلك الوقت، وسيتم الاحتفال بهذا التاريخ في كل عام.

كلمات عن اليوم الوطني السعودي

بدا الاحتفال الفني باليوم الوطني السعودي في عام 2005 عندما اعلن الملك فهد بن عبد العزيز في تاريخ 23 من شهر سبتمبر ان هذا التاريخ هو اجازه رسميه للسعودية ومناسبه وطنية لابد من تخليد ذكراها، وذلك لانها اليوم الذي وحدت فيه المملكة العربية السعودية وحفاظًا على كيان المملكة وعدم ضياعها وزياده منعتها وقوتها، وتخليد ذكرى تحرير المملكة العربية السعودية وتوحيد قبائلها تحت راية واحدة.

كان يوم تأسيس المملكة العربية السعودية من افضل الايام على الشعب السعودي، حيث كان في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر لعام 1932 تحرير المملكة العربية السعودية من أعداء الدولة، وتوحيد المملكة بكل ارجاؤها.