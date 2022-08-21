موضوع عن يوم الطفل العالمي 2022 ، قد عملت الأمم المتحدة على وضع يوم عالمي يتعلق بالطفل ، ويرجع أحقية ذلك اليوم الى الحقوق التي يستوجب توفيرها للطفل والتي يتنعم بها خلال حياته الطفولية دون التعرض الى القيود والعوائق الأخرى ، ويجب على الدول العمل على تحقيق الحماية للأطفال ، تعتبر مرحلة الطفولة هي مرحلة البراءة والاستمتاع واللعب بعيداً عن الضغوطات النفسية والأعمال الشاقة والعنف من الأهل وغيرهم ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

مقدمة لموضوع في اليوم العالمي للطفل 2022

أنشأت الأمم المتحدة الأمريكية اليوم العالمي للطفل في عام 1954، ويحتفل به في 20 نوفمبر من كل عام، بهدف تعزيز وتحسين أوضاع الأطفال في جميع أنحاء العالم، وبناء مستقبل أفضل لهم. عززت الأمم المتحدة دور الآباء والممرضات والعاملين والشركات والإعلاميين وكافة شرائح المجتمع. من جميع الأعمار، دعماً لهذا اليوم، لتعزيز وتحسين وضع الأطفال حول العالم، وبناء مستقبل أفضل لهم. ظهرت الفكرة لأول مرة في منتصف القرن التاسع عشر لتوفير الحماية للأطفال وضمان حقهم في التعليم.

موضوع يوم الطفل العالمي 2022

في منتصف القرن العشرين بدأ الاهتمام بالحقوق الاجتماعية والقضائية والطبية للطفل في فرنسا، ثم تبنت الأمم المتحدة حقوق الطفل، وتأسست أول معاهدة دولية لحقوق الطفل في عام 1924 ميلادي.

موعد اليوم العالمي لحقوق الطفل

في عام 1954، أوصت الأمم المتحدة بإقامة اليوم العالمي للطفل في جميع أنحاء العالم، حيث يتم الاحتفال به في 20 نوفمبر سنويًا، باعتباره يومًا للتفاهم والأخوة بين الأطفال في جميع أنحاء العالم، وهو اليوم الذي تبنت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الطفل. حقوق الطفل التي صادقت عليها معظم دول العالم عام 1989 م، ويحتفل العالم بالذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان واتفاقية حقوق الطفل منذ عام 1990 م، وتم تخصيص عدد من الفعاليات الاحتفالية في هذا اليوم، تنظم اليونيسف عددًا من الأنشطة والفعاليات للاحتفال بهذا اليوم، وفي فرنسا تقوم منظمة تضم عددًا من دعاة الأطفال بتقديم تقرير سنوي إلى البرلمان الفرنسي ورئيس الجمهورية الفرنسية. خاصة وأنها بحاجة إلى تعاون وتضامن دوليين لتتمكن من الالتزام بتعهدها تجاه الأجيال القادمة. رؤية المستقبل.

اتفاقية حقوق الطفل

تنص اتفاقية حقوق الطفل على أن الطفل هو شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، والهدف من اتفاقية حقوق الطفل هو تلبية جميع الحقوق والاحتياجات التي يتطلبها نمو الطفل بشكل متكامل. وبطريقة سليمة. إنها تتغير باستمرار مع متطلبات المراحل العمرية المختلفة للطفل، وتشمل هذه الحقوق الحق في التعليم، والحق في مستوى معيشي لائق، والحماية من جميع أنواع الأذى النفسي أو الجسدي، أو غير ذلك، و حقوق أخرى كثيرة من توافر العلاج، واحترام الدين الذي يتبعه، وقد أضيفت حقوق أخرى للطفل تختلف عن حقوق الكبار، بحيث تلبي احتياجاته وتتناسب مع قدراته العقلية والبدنية. لا يعامل الأطفال على أنهم ملك لوالديهم، ويحق لهم التقصير في توفير جميع متطلباتهم، لذلك يعتمد على الدولة في تفضيل مصلحة الطفل على الجميع.

مبادئ اتفاقية حقوق الطفل

اعتمدت اتفاقية حقوق الطفل أربعة مبادئ ومتطلبات أساسية وضرورية من أجل تحقيق وتنفيذ الالتزام بكافة الحقوق المفروضة، وهي كما يلي

البقاء والنماء الحق في الحياة هو حق أساسي وطبيعي لجميع الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتقع مسؤولية الحفاظ على الأطفال من أي ضرر أو إساءة أو ضرر على عاتق جميع أصحاب المصلحة والقرار والمسؤولية، وكذلك ضمان نموها الصحي والطبيعي من جميع الجوانب النفسية والجسدية.

المساواة وعدم التمييز اتفاقية حقوق الطفل تشمل جميع أطفال العالم على حد سواء، بغض النظر عن الجنس أو الدين أو ثقافة أي منهم، حيث تضمنتهم من مختلف القدرات والأفكار والثقافات، ولم يفرق بين ذكر أو أنثى، غني أو فقير.

المشاركة وحرية التعبير نصت اتفاقية حقوق الطفل على حرية الرأي والتعبير والمشاركة لجميع أطفال العالم دون ضغط أو إكراه، والالتزام بحماية جميع حقوق الأطفال من السرقة وتوفيرها لهم. قدر المستطاع.

الاهتمام بمصلحة الطفل تنص اتفاقية حقوق الطفل على أن أي قرار يتم اتخاذه يجب أن يأخذ في الاعتبار مصلحة الطفل، وأن يعطيها الأولوية على أي مصلحة أخرى، ويجب أن يدرس العواقب والنتائج بطريقة سليمة ودقيقة.

الاحتفال بيوم الطفل العالمي

وفقًا للقرار 863، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1945 للاحتفال باليوم الدولي للطفل، حيث يتم تعزيز ودعم ودعم جميع حقوق الأطفال من خلال الحق في عدم التمييز والحق في التعليم والمعاملة والرعاية الصحية. الرعاية الصحية، والحق في حرية الفكر والتعبير عن الرأي. حق الطفل في العيش مع والديه وعدم الانفصال عنهما، والحق في حماية الطفل في حالة وقوع أي حروب، وحق الطفل في حرية المعتقدات الدينية والفكر والثقافة، والجمعية العمومية. كما دعت إلى إقامة أنشطة ترفيهية للأطفال، وأذنت الدول باختيار اليوم المناسب ليوم الطفل العالمي لهم، وفي عام 2022 دعت الأمم المتحدة جميع الأفراد حول العالم للون الأزرق للسيطرة على العالم للمساهمة. لتوفير جو من الأمان في المدارس حتى يتمكنوا من تحقيق أحلامهم وأهدافهم. وشملت الأنشطة نشر فيديو يروج لليوم العالمي للطفل، ونشر اللون الأزرق في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، والدعوة إلى توقيع العريضة العالمية، وغيرها من الأمور.

حقوق الطفل حسب الأمم المتحدة

بناءً على اتفاقية حقوق الطفل التي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، تم إقرار اثني عشر حقًا أساسيًا للأطفال حول العالم، وهي

تقديم الرعاية والدعم المناسبين للطفل، من خلال شخص بالغ عاقل قادر على رعاية الطفل، وتحفيزه، وقيادته إلى طريق النجاح والمثابرة.

توفير حماية فعالة للطفل من كل أثر سلبي قد يتعرض له، وحمايته من الإهمال والعنف والإيذاء الجسدي والنفسي وسوء المعاملة.

تنمية أخلاق الطفل، وتعزيز شعوره الديني والروحي، بتعليمه أسس ومبادئ دينه والمعتقدات المتبعة.

عيش حياة هادئة وكريمة في ظل الظروف المتاحة، والشعور بالاحترام والتقدير في أي موقف.

غرس القيم والأخلاق الحميدة في نفسية الطفل، وتعليمه حب الوطن، والسلوكيات التي تجلب له الفائدة والنفع والحب.

إعطاء الطفل الحق في إبداء رأيه وأفكاره، وإشراكه في جميع القرارات التي تمس حياته بدعمه، وتقديم ما يناسب مصلحته.

يتلقى الطفل تعليمًا يتناسب مع قدراته العقلانية، حيث يفترض أن تحتوي البرامج التعليمية على برامج إثرائية لتأهيلهم للتعليم العالي أو توجيههم نحو التعليم المهني.

توفير كافة المستلزمات الأساسية للطفل من طعام وشراب ومسكن وتأمين الكهرباء بشكل دائم وضمان وجود مصدر دائم للمياه النظيفة.

حق الطفل في عدم التمييز، بحيث يتم تطبيق القوانين والحقوق على جميع الأطفال في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن أي أمور أخرى.

حق الطفل في تقديم الرعاية الصحية والغذائية المنتظمة في جميع الأوقات، وغرس مجموعة من العادات الصحية في نفوسه، وتزويده بأغذية غذائية ذات قيمة عالية.

الحق في العيش في جو أسري ينعم بالأمن والاستقرار والمحبة والطمأنينة، وتوفير كافة الظروف الملائمة للعيش الكريم.

تكافؤ الفرص للأطفال. لكل طفل الحق في الحصول على فرصة مناسبة بغض النظر عن جنسه أو دينه أو عرقه أو ثقافته أو مستوى معيشته أو أصله أو ما إذا كان طفلًا يتمتع بصحة جيدة أو لديه احتياجات خاصة.

مساهمة اليوم العالمي للطفل في تغيير حياة الأطفال حول العالم

ساهم اليوم العالمي للطفل في تغيير حياة الأطفال في بعض دول العالم على النحو التالي

انخفضت عمالة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة إلى أربعة عشر عامًا في بعض البلدان مثل النيجر وأوغندا، وانخفضت بشكل ملحوظ في بنين وكمبوديا.

انخفاض مستوى الفقر حول العالم، والذي يؤثر بشكل كبير على الأطفال، حيث يموت واحد من كل ثلاثين طفلاً بسبب الفقر، مما يجعل القضاء على الفقر من أهم الأمور بالنسبة للدول.

انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بشكل ملحوظ وملحوظ في العديد من البلدان، وخاصة بعض دول القارة الأفريقية ودول الشرق الأوسط.

انخفاض مستوى سوء التغذية في بعض دول العالم مثل الصومال، وأفغانستان، وكوريا، واليمن، وغيرها.

اختتام موضوع يوم الطفل العالمي 2022

من أجل الحفاظ على جميع حقوق الطفل وتعزيزها ودعمها، حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يومًا عالميًا للاحتفال بالطفل، ولتوفير الأنشطة الترفيهية والتعليمية المناسبة له. نشر المعلومات الثقافية والصحية والاجتماعية التي تفيد الطفل وتنهض به. ساهم اليوم العالمي للطفل في تحسين مستوى معيشة العديد من الأطفال حول العالم، وخفض مستوى عمالة الأطفال، وخفض مستوى الفقر أيضًا.

موضوع عن يوم الطفل العالمي 2022 ، يعد يوم الطفل العالم الذي يحتفل به عدد كبير من الدول حول العالم ، ويرجع ذلك اليوم الى تذكير العائلة من حول الأطفال والمجتمع ككل بالحقوق التي يستوجب توفيرها لأؤلئك الأطفال بعيداً عن الضغوطات والعنف .