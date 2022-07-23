موعدة عودة طاهر محمد طاهر لتدريبات الأهلي

أعلن النادي الأهلي، موعد عودة طاهر محمد طاهر، جناح الفريق الأول لكرة القدم، للتدريبات الجماعية.

موعد مباراة الأهلي ضد الجونة

ويواجه فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم نظيره الجونة، في مباريات الجولة الـ26.

وتقام مباراة الأهلي والجونة يوم الأحد 24 يوليو الساعة 630 مساء.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي “طاهر محمد سيعود للتدريبات الجماعية بعد 3 أسابيع.

وأوضح أن اللاعب يخضع لتدريبات إعادة تأهيل منتظمة خلال هذه الفترة للتعافي من تمزق في أوتار الركبة.

وأشار إلى أن طاهر محمد طاهر يشارك في برنامجه التأهيلي للتعافي من تمزق أوتار الركبة.

وكان طاهر محمد طاهر قد أصيب بتمزق في أوتار الركبة الأسبوع الماضي، خلال مباراة المستقبل، في الجولة 24 من مسابقة الباوي.

ترتيب الدوري المصري

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة من 25 مباراة.

بينما يحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة.

ويحتل الجونة المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة.