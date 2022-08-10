موعد أولى مباريات حمدالله مع اتحاد جدة بعد انتهاء العقوبة

شكرا لله

نستعرض موعد انطلاق المباريات الأولى للمغربي عبد الرزاق حمدالله مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بجدة بعد انتهاء العقوبة.

وكانت لجنة المحترفين بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد أصدرت قرارا بوقف عبدالرزاق حمدالله لمدة 4 أشهر إضافة إلى غرامة 300 ألف ريال.

كما أمر بحرمان نادي الاتحاد جدة من عقده في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وغرامة قدرها 500 ألف ريال، وإيقاف المدير التنفيذي للعميد الركن حامد البلوي لمدة 6 أشهر، وغرامة 300 ألف ريال. بالإضافة إلى إيقاف المدير مشعل السعيد لمدة 3 أشهر.

ومن المقرر أن يعود عبدالرزاق حمدالله إلى الجولة التاسعة من دوري المحترفين السعودي الموسم الجديد الذي يلتقي فيه اتحاد جدة مع نظيره الشاب في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2022.