موعد إتاحة ترتيب الشرائح للمقبولين في حركة النقل الخارجي

كشف المختص بالشؤون التربوية، محمد الزاري، أن المنضمين إلى حركة النقل الخارجي، والذين تم التحقق من نقلهم، لا يمكنهم طلب شرائح القطاع الذي تم نقلهم إليه الآن. أنهما تم نقلهما الآن ولكن بعد اعتماد نتيجة الحركة 28-12، وهما بحاجة لدخول نظام الإضاءة وإصلاح الشرائح ”. وتابع “من يدخل الآن يلتقي شرائح ومدارس القطاع السابق، لأن نتيجة الحركة لم تتم الموافقة عليها”.

ضمت حركة النقل 33900 معلم

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، مساء السبت، نتيجة إجراءات النقل المستحدثة لشاغلي الوظائف التدريسية للعام 1444 درهم، والتي شملت أكثر من 33900 معلم.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه انطلاقا من الأهداف الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم لتوفير بيئة تعليمية مناسبة لموظفيها، وتحقيق الاستقرار في التطوير المهني والوظيفي للمعلمين للقيام بمهمتهم النبيلة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى له تأثير إيجابي على العملية التعليمية ويحقق مصلحة التعليم.

أعلنت الوزارة، اليوم، عن نتيجة إجراءات التحويل المطورة لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444 هـ والتي اعتمدت على ضوابط وأساسيات لإشباع حاجة الكادر البشري واستثماره الأمثل. تم نقل نسبة الراغبين الأول والثاني من المتقدمين، وأكثر من 70٪ من المتقدمين لتحويل لم شمل الأسرة، من أجل الوزارة لتحقيق الاستقرار المهني والوظيفي.