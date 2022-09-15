موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2022 في مصر ، يحتفل العالم المسلم اجمع بعيد مولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون بمثابة إجازة رسمية في كافة الدول العربية وينتظر المسلمون وكافة الدول العربية وخاصة جمهورية مصر العربية موعد أجازه المولد النبوي، هيثم هناك عند الدول العربية تحتفل بإجازة المولد النبوي ويقيمون عده احتفالات بمناسبة المولد النبوي الشريف وهي بمثابة عادات اسلامية تنتشر في كافة الدول العربية والمسلمة.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2022 في مصر

تحتفل جمهورية مصر العربية خلال الأيام المقبلة بالمولد النبوي الشريف حيث ستصدر الحكومة المصرية قرارا رسميا بمنح العاملين في كافة القطاعات الحكومية والخاصة في أجازه رسمية بمناسبة هذا اليوم، وسوف يعقد مجلس الوزراء المصري موعدا أجازه المولد النبوي الشريف بقرار معتمد رسمي لأنه من الإجازات والمناسبات الرسمية والدينية في كافة الدول العربية، كما وشملت القرارات والإجازات كافة القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصه في كافه المحافظات المصريه.

موعد إجازة المولد النبوي

يحتفل العالم اجمع بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 2022 يوم السبت الموافق 8 أكتوبر لعام 2022 وهذه المناسبة هي احتفال في ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، ويتخلل الاحتفال بهذا اليوم المديح النبوي والانشاد الديني وبعض الدول تقوم بشراء الحلوى واعداد الطعام ليعبر عن سعادتهم بمناسبه هذا اليوم، واجازه المولد النبوي تعتبر اجازه رسمية في كافة الدول وتقوم الحكومة المصرية بمنح إجازة رسمية الى كافه القطاعات وفقه القرار الوزاري.

قرار تأجيل إجازة المولد النبوي في مصر

أكد الدكتور المصري مصطفى مدبولي قراره بتأجيل جميع الإجازات الرسمية التي تحل خلال منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس آخر الأسبوع، واوضح الرئيس مدبولي انه سوف يتم اتخاذ كافه القرارات بشكل رسمي من قبل الحكومة مع حلول موعد اجازه المولد النبوي الشريف.

وفي ذات السياق يعتبر الاحتفال بالمولد النبوي من الأيام المفضلة عند المسلمين ويتخلله العديد من العادات المسلمة في كافه الدول العربية احتفالا بمولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يعتبر هذا اليوم بمثابة اجازه رسميه في كافه الدول العربيه والمسلمة.