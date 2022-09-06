موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 92 National day ،ينتظر الكثير من المواطنين في السعودية الاحتفال بإجازة اليوم الوطني السعودي والتي تشهد تفاعل وحضور أعداد كبيرة من الجمهور والأعلام الخضراء ،بالإضافة الى تقديم بعض من العروض الوطنية المعبرة عن تاريخ الدولة وما تقدمه من إنجازات في كاقة المجالات كذلك تقرر فرض الإجازة على كافة المؤسسات الحكومية والخاصة في هذا اليوم.

موعد إجازة العيد الوطني السعودي 2022

حددت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السَعُودِيْة 4 أيام إجازة للاحتفال باليوم الوطني 92 للمملكة العربية السَعُودِيْة، والذي يبدأ يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 م وحتى يوم السبت 24 سبتمبر 2022، حيث يصادف الثالث والعشرون يوم الجمعة، وهُو يوم يوم رسمي. اجازة فتم استبدالها يوم الاربعاء فتكون ايام العطلة 24 و 25 هِيْ الاربعاء والخميس وتمتد الى الاحد حيث ان الجمعة والسبت هما عطلة نهاية الاسبوع، وأكدت ان هذه الاجازة مدفوعة الاجر لجميع القطاعات التي تعمل فِيْ المملكة اجمالا بموافقة الجمعة 23 سبتمبر، قررت المملكة منح التصريح يومي الأربعاء والخميس، وتمديده إلى الأحد، على أن يكون يوم الأحد هُو اليوم الذي يبدأ فِيْه العمل.

هوية اليوم الوطني السعودي 92

أطلق تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هِيْئة المملكة للترفِيْه، قبل أيام، هُوية اليوم الوطني السعودي الـ 92 تحت شعار “عندنا بيت”، وذلك لتتلاءم مع رؤية مشاريع المملكة 2030. صمم الشعار على خريطة الدولة بخط الثلث على علم المملكة العربية السَعُودِيْة.

فعاليات اليوم الوطني

تعمل وزارة الترفِيْه بالمملكة على تقديم العديد من الفعاليات والأنشطة الترفِيْهِيْة للاحتفال باليوم الوطني، ومن أهمها:

رفع أعلام ورايات المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ جميع المدن والشوارع.

تزيين الأبراج والمباني بالأعلام السَعُودِيْة.

تنظيم العروض والاحتفالات والإشراف عليها من قبل هِيْئة العرض.

تنظيم الندوات وورش العمل الثقافِيْة.

إطلاق الألعاب النارية فِيْ سماء المملكة.

تنظيم المسيرات العسكرية والعروض الجوية.

مشاركة المحَلْات التجارية والشركات فِيْ الاحتفال من خلال عقد عروض وخصومات على منتجاتها.

عروض اليوم الوطني السعودي

بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السَعُودِيْة، تقدم الشركات العديد من العروض لمشاركة الاحتفال مع المواطنين، على النحو التالي يقدم منتجع شاطئ الدانة:

العديد من أفضل وأفخم العروض فِيْ منطقة الدانة بالمملكة، مع أساسيات الهدوء والاسترخاء.

كَمْا تقدم جرير العديد من العروض والتخفِيْضات على جميع الأجهزة الإلكترونية ومنها

2٪ خصم على سعر هاتف Samsung Flip القابل للطي والمقدر بـ 6599 ريال سعودي.

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خصم يصل إلى 60٪ على شاشة APG Nano75 بسعر 2999 ريال سعودي.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 92 National day كذلك تتعاون كافة أجهزة الدولة من أجل تنظيم الاحتفالات في هذا اليوم بالإضافة الى الحد من مشاكل التخريب والشغب وتقديم عدد من العروض الخاصة بالألعاب النارية في كافة أنحاء المملكة