موعد إجازة اليوم الوطني 1444 للطلاب، اليوم الوطني السعودي من الايام المهمة لدى المواطنين المملكة العربية السعودية والتي يحتفل بهذا المناسبة جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية وهو ذكرى توحيد السعودية ويكون بهذه اليوم عطلة رسمية لكل المؤسسات السعودية كافة وموعد العطلة بهذا اليوم الوطني من اكثر الاسئلة انتشاراً بعقول جميع الطلبة بالمملكة العربية السعودية وستكون الاجازة من يوم الاربعاء 21 الى يوم السبت 24 من شهر سبتمبر لعام 2022م.

اليوم الوطني السعودي 1444

اليوم الوطني السعودي هو ذكرى وطنية رسمية يحتفل بها الشعب السعودي وحكومة ومواطنًا، وعادة ما يكون في 23 سبتمبر من كل عام ميلادي. في مثل هذا اليوم من عام 1932 م / 1351 هـ، استطاع الملك عبد العزيز آل سعود توحيد صفوف الدولة التي تضم مملكة نجد ومملكة الحجاز وملحقاتها تحت راية واحدة، وهو الاسم الحالي للمملكة. المملكة العربية السعودية، ومنذ ذلك الوقت أصدر المرسوم الملكي رقم 2716 لاعتبار هذا اليوم مناسبة وطنية، ولكن اعتباره عطلة رسمية أقامها الملك عبد الله آل سعود في عام 2005 م وكان ذلك اليوم الذكرى الخامسة والسبعين. بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

إجازة العيد الوطني السعودي 1444

موعد العيد الوطني السعودي 92 هو الخميس المقبل، الموافق الثالث والعشرين من سبتمبر 2022 م، الموافق 27 صفر 1444 هـ، تحت شعار “بيتنا”. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أن العطلة الرسمية لهذه المناسبة ستكون يوم الجمعة المقبل فقط وفقًا لأحكام القانون في المادتين 127 و 128، على أن تتبع هذه الإجازة عطلتان يوميتان. الجمعة والسبت، وهما عطلتان رسميتان من كل أسبوع. لذلك، يتم منح تعويض العمال ليوم آخر بديل عن العطلة الوطنية.

عطلة اليوم الوطني 1444 للطلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، بدء إجازة اليوم الوطني السعودي الـ 92 للطلاب والطالبات اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، الذي يصادف يوم 21 سبتمبر 2022/25 صفر 1444 هـ، وتستمر حتى يوم السبت المقبل. حتى 24 سبتمبر 2022/28 من صفر 1444 هـ، وهذا التاريخ صالح لجميع طلاب المدارس من جميع الأعمار وطلاب الجامعات والمعاهد.

أيام الإجازة في العيد الوطني للطلاب

قررت وزارة التربية والتعليم أن تكون إجازة الطلاب والطالبات بالمدارس والجامعات بكافة المراحل التعليمية 4 أيام اعتبارًا من أول يوم لها وهو الأربعاء 21 سبتمبر وحتى اليوم الرابع وهو 24 سبتمبر 2022 م. وتجدر الإشارة إلى أن هذا العام هو العام الثاني الذي تم فيه احتساب عدد أيام الإجازة بأربعة أيام.

موعد بداية الدراسة بعد إجازة اليوم الوطني

من المقرر أن تنتهي عطلة الاحتفال باليوم الوطني الـ 92 في المملكة العربية السعودية يوم السبت المقبل، الموافق 24 سبتمبر 2022 م / 28 صفر 1444 هـ، على أن تستأنف السنة الدراسية من جديد اعتباراً من يوم الأحد المقبل، والذي الموافق 25 سبتمبر 2022 م / 29 صفر 1444 هـ.

رابط الإجازة الطلابية وزارة التربية والتعليم moe.gov.sa

يمكنك الوصول إلى الرابط الرسمي للتقويم الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، وعرض تاريخ إجازة اليوم الوطني السعودي وكافة الإجازات المدرسية المحددة للطلاب والطالبات.

موعد إجازة اليوم الوطني 1444 للطلاب والتي تعد عطلة رسمية للقطاعات العامة والخاصة وكافة المؤسسات السعودية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي 1444/2022م وهو ذكرى استقلال المملكة السعودية وتوحيدها على يد الملك السعودي عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود والتي يحتفل بهذه المناسبة كل عام بتاريخ 23 سبتمبر لعام 2022.