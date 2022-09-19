موعد إجازة اليوم الوطني 92 لعام 1444، مع قرب العيد الوطني السعودي 92 بالمملكة العربية السعودية الكثير من المواطنين يسعون لمعرفة موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 92 بالقطاع العام والقطاع الخاص وكل القطاعات الاخرى لانها عطلة رسمية للاحتفال بهذه المناسبة العظيمة والمهمة واحياء الفرح والسعادة والبهجة وغرس حب الانتمار في نفوس المواطنين في المملكة العربية السعودية وموعد اجازة العيد الوطني يوم الجمعة 27 / صفر / 1444 هـ.

موعد اليوم الوطني السعودي 92

تصادف عطلة العيد الوطني الـ 92 في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة 27 / صفر / 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر / 2022 م.

إجازة اليوم الوطني 92 للقطاع الخاص

نصت المادة الرابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام العمل في المملكة العربية السعودية على أن تكون عطلة العيد الوطني في اليوم الأول من برج الميزان حسب تقويم أم القرى، وهذا يعني أن عطلة العيد الوطني. إجازة هذا العام هي الجمعة 27 / صفر / 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر / 2022 م، على أن يمنح العمال يوم تعويضي إضافي عن هذا اليوم.

كم يوم متبقي لمناسبة العيد الوطني السعودي 1444

بقيت عدة أيام على إجازة العيد الوطني، وهي من الإجازات الرسمية التي يستحقها جميع الموظفين براتب كامل، سواء في القطاعين العام أو الخاص داخل المملكة العربية السعودية.

هوية العيد الوطني السعودي 92

أعلنت المملكة العربية السعودية عن هوية اليوم الوطني الـ 92 عبر الموقع الرسمي لليوم الوطني ؛ حيث يمثل العيد الوطني لهذا العام شعار “هو وطننا”، تعبيراً عن شعور المواطنين بالانتماء للمملكة، التي عملت على تقديم خدمات متنوعة، بما في ذلك الخدمات التعليمية، وهذا الشعار يعبر عن عمل المواطنين في المملكة بما يساهم في ازدهارها كذلك.

تنزيل شعار اليوم الوطني السعودي

يمكن لجميع المواطنين والمقيمين تنزيل شعار اليوم الوطني السعودي لعام 2022 م على النحو التالي

اذهب إلى موقع العيد الوطني.

انتقل إلى علامة تبويب شعار اليوم الوطني من الواجهة.

انقر فوق زر التنزيل الأخضر.

افتح الصورة بعد اكتمال عملية التحميل.

موعد إجازة اليوم الوطني 92 لعام 1444 والتي ستكون يوم الجمعة الموافق 23 من شهر سبتمبر لعام 2022 الذي يوافق 27 / صفر / 1444 هـ وهو من اهم المناسبات الوطنية العريقة في السعودية للاحتفال بهذه المناسبة من خلال اقامة الحفلات الموسيقية والاغاني والاناشيد الوطني التي تعمل على غرس وحب الوطن في نفوسهم.