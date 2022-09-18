موعد إجازة اليوم الوطني 92 للمدارس والجامعات ، يترقب الكثير من الطلبة في السعودية يوم اليوم الوطني والذي يعبر يوم إجازة رسمي في كافة الوزارت وخاصة في المدارس والجامعات، حيث يقام في هذا اليوم العديد من الفعاليات والحفلات الوطنية بتهاجا باليوم الوطني حيث يهتم الكثير للتعرف على موعد إجازة اليوم الوطني 92 للمدارس والجامعات .

موعد إجازة العيد الوطني الـ 92 للمدارس والجامعات 1444

يكون موعد اليوم الوطني 92 للمدارس والجامعات، الذي يشبه عطلة رسمية فِيْ المدارس والمؤسسات التعليمية الوطنية، على النحو التالي خلال احتفالات اليوم الوطني 1444، يقضي طلاب المدارس السَعُودِيْة عطلة رسمية اعتبارًا من يوم الأربعاء 21 سبتمبر. 2022 ويستمر مَوعِد إجازة الطلاب حتى مساء السبت 24 سبتمبر 2022. أما بالنسبة للجامعات السَعُودِيْة، فستبدأ الإجازات فِيْ الحادي والعشرين، ويعود طلاب جامعة العيد الوطني فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، الذين أخذوا إجازة للاحتفال بالعيد الوطني الـ 92، إلى عملهم يوم الأحد 25 سبتمبر.، 2022، بعد إعلانه فِيْ بيان نشر على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي.

مدة إجازة اليوم الوطني السعودي

يأتي اليوم الوطني، وهُو مناسبة كبيرة تحتفل بها المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ 23 سبتمبر 2022، ويأتي ذلك فِيْ إطار جهُود الحكومة للتنسيق مع القطاع الخاص. تقع العطلة الرسمية يوم الأربعاء فقط. ، ومغلقة طوال عطلة نهاية الأسبوع كالمعتاد.

عطلة العيد الوطني للقطاع الخاص

تكون العطلة الرسمية لجميع العاملين فِيْ القطاع الخاص يوم الجمعة 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 حيث يصادف مَوعِد العطلة الوطنية نهاية أسبوع العمل الذي يتكون من يوم أو يومين، يجوز للعامل أن يطلب إجازة إضافِيْة أو فترة راحة إذا تزامنت مع يوم راحة أسبوعي، ولكن ليس أكثر من يومين.

نبذة عن العيد الوطني 92

فِيْ يوم السبت الأخير من الشهر، وهُو 23 سبتمبر، من كل عام فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، يتم الاحتفال بعيد وطني، حيث تقام العديد من الفعاليات، لهذا السبب، أطلقت الهِيْئة العامة للترفِيْه فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة هُوية اليوم الوطني السعودي الـ 92، الذي يحتفل به فِيْ 23 سبتمبر من كل عام فِيْ المملكة انتماءها ووحدتها، ويستغل التجار هذا اليوم العظيم لتقديم العديد من العروض الرائعة على الهُواتف المحمولة بجميع أنواعها، سواء كانت iPhone Samsung أو Honor. وهُواتف هُواوي بالإضافة إلى هُواتف موتورولا وشاومي حيث توجد صفقات وخصومات رائعة فِيْ العديد من الأسواق مثل كارفور وأسواق العثيم وأسواق إكسترا. كَمْا توجد خصومات على العديد من الأجهزة المنزلية المختلفة فِيْ جميع المحافظات.

يعد اليوم الوطني من الأيام الوطنية التي يعتز بها الشعب السعودي يعتبر يوم اجازة رسمية في كل الوزارات، وتأتي إجازة اليوم الوطني 92 للمدارس والجامعات والتي ستبدأ من يوم الأربعاء 21 سبتمبر. 2022 وستستمر حتى مساء السبت 24 سبتمبر 2022،حيث يقام في هذا اليوم العديد من الحفلات الوطنية الرائعة