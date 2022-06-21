موعد إجازة عيد الأضحى 2022.. 5 أيام متتالية

يستعد المصريون لواحد من أطول الإجازات الرسمية المستمرة في العام الحالي 2022 ، عندما يوافق عيد الأضحى في يوليو.

عيد الأضحى من المناسبات الدينية التي نص القانون على أن النسبة الأكبر من الناس تأخذ إجازة فيها بالإضافة إلى يوم الوقوف على عرفات الذي يسبقه مباشرة.

ويحصل موظفو القطاعين العام والحكومي التابعين للهيئات والوزارات المختلفة وطلبة المدارس والجامعات والقطاع المصرفي على إجازة مدفوعة الأجر خلال عيد الأضحى المبارك.

وزارة القوى العاملة مسؤولة أيضًا عن إصدار قرار تصريح للقطاع الخاص ، مع الإذن بتشغيل العمال بضعف الأجر عند الحاجة.

إجازة عيد الأضحى 2022

سيتم تحديد الموعد الرسمي لعطلة عيد الأضحى المبارك 2022 بإعلان نتيجة مسح هلال شهر ذي الحجة للعام الهجري 1443.

وبحسب الدراسات التي أجراها المعهد الوطني للبحوث الفلكية ، فإن هلال شهر ذي الحجة سيولد فجر الأربعاء 29 يونيو ، يوم الرؤية.

وكشفت حسابات المعهد أن يوم الخميس الموافق 30 يونيو هو أول أيام شهر ذي الحجة 1443 هـ ، وعليه فإن وقفة عرفات الفلكية ستكون يوم الجمعة 8 يوليو 2022.

سيكون أول أيام عيد الفطر يوم السبت 9 يوليو ، ويختتم العيد عند غروب الشمس يوم الثلاثاء 12 يوليو.

ويعلن مجلس الوزراء المصري ، خلال الأيام القليلة المقبلة ، موعد إجازة عيد الأضحى المبارك ، والتي ستكون من الجمعة 8 يوليو إلى الثلاثاء 12 من نفس الشهر ، على أن يستأنف العمل اعتبارًا من صباح الأربعاء.