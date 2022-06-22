موعد إزالة حي الربوة والعزيزية والرحاب ومواعيد هدد 12 حي جديد عشوائي فى جدة

موعد إزالة حي الربوة والعزيزية والرحاب ، التواريخ التي هددت 12 حيًا عشوائيًا جديدًا في جدة ، موعد إخطار السكان بالإخلاء ، وكيفية الحصول على تعويض المصادرة في تلك الأحياء التي تم صدر قرار الإزالة في مدينة جدة ، وكذلك الأوراق والمستندات المطلوبة لصرف تعويضات إزالة العشوائيات ، وأوضاع أمانة جدة ولجنة تنمية الأحياء العشوائية التي تنظر في أوراق ووثائق المتضررين من إزالة العشوائيات. وتحدد قيمة التعويض لمقدم طالب التعويض عن إزالة العشوائيات بجدة.

كيفية تقديم طلب تعويض عن إزالة العشوائيات

أولاً ، عليك الذهاب إلى رابط الموقع أمانة جدة الالكترونية.

ثم قم بتحميل المستندات والأوراق المطلوبة من خلال البوابة الرقمية.

كما يمكن زيارة مقر أمانة جدة وتقديم طلب تعويض إلى لجنة إزالة العشوائيات المكونة من أمانة جدة والهيئة العامة للعقار.

سواء تم تقديم طلب التعويض عن التهديد إلكترونيًا أو من خلال مقر الأمانة العامة ، فسيتم مراجعة الطلب ، وسيتم فحص أهلية الطلب ، وسيتم تقدير قيمة التعويض المهدّد للضحية.

وبعد الموافقة يتم تحويل الطلب إلى الهيئة العقارية التي تتولى دفع تعويضات عن إزالة العقارات في العشوائيات.

المستندات والأوراق المطلوبة لدفع تعويضات العشوائيات في جدة

أولاً ، تقديم نسخة من السند أو المستند القانوني.

ثم بيانات مالك العقار وصورة من الهوية الوطنية.

أيضا في حالة وجود وكيل نيابة عن المالك يجب إحضار نسخة من الوكالة القانونية ونسخة من بطاقة الهوية الوطنية للوكيل.

نسخة من فاتورة كهرباء أو ماء حديثة للعقار.

ثم قم بتصوير المبنى من الخارج.

قدم أيضًا رقم IBAN الخاص بالحساب المصرفي لمالك العقار.

كما يتم تقديم صورة جوية لموقع العقار الذي صدر قرار الإزالة من أجله.

ثم رقم توثيق إخلاء العقار.

موعد إزالة حي الربوة والعزيزية والرحاب