موعد إستخراج نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2022 عبر الموقع وزارة التربية والتعليم السودانية، نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2022 يبحث الكثر من الطلاب الدولة السودانية البالغ عددهم نص ميلون طالب المقدمين لامتحانات الثانوية العامة في السودانية والكل يتنظر بفارع من الصبر موعد إستخراج نتيجة الشهادة الثانوية السودانية و تتصدر عمليات البحث اليومي من والترند خبر استعلام موعد إستخراج نتيجة الشهادة الثانوية السودانية .

موعد إستخراج نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2022

وأوضحت وزارة التربية والتعليم السودانية، أن سبب التأخير فِيْ إعلان النتيجةو موعد إستخراج نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2022 هُو أن عمليات التصحيح لا تزال جارية مع وجود 1200 معلم، لكن سبب التأخير هُو التحقق من التصحيح وة لدى الطلاب. الامتحانات لتلافِيْ أي أخطاء، وأعلن وزير التربية والتعليم السوداني المَوعِد النهائي لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام 2022 بالسودان، موضحا أن عمليات التصحيح والتدقيق لا تزال جارية، وأنه سيتم إعلان النتائج على النحو التالي. بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح، قبل بداية العام الدراسي الجديد الموافق 10 فبراير 2022. لتجنب أي أخطاء، سيتم نشر نتائج الطلاب من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم فِيْ السودان، والاطلاع على رَابِطْ وكيفِيْة الرجوع إليه يجب عليك زيارة الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم فِيْ السودان لمعرفة موعد إستخراج نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2022

انطلقت امتحانات الثانوية العامة فِيْ السودان بتاريخ 6/11/2022، وبلغ عدد طلاب الثانوية السودانية 536،614 طالب وطالبة مقسمة إلى 18 مركزًا، وسيتم إعلان نتيجة شهادة الثانوية السودانية قبل نهاية الشهر الجاري وقبله. أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية، قبل بدء العام الدراسي الجديد، توفِيْرا للوقت على الطلاب لتسليم أعمالهم للجامعات قبل بدء العام الدراسي الجديد المقرر فِيْ 2 أكتوبر 2022.

كيفية استخراج نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2022

انطلقت امتحانات الثانوية العامة فِيْ السودان بتاريخ 6/11/2022، وبلغ عدد طلاب الثانوية السودانية 536،614 طالب وطالبة مقسمة إلى 18 مركزًا، وسيتم إعلان عن موعد إستخراج نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2022 قبل نهاية الشهر الجاري وقبله. أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية، قبل بدء العام الدراسي الجديد، توفِيْرا للوقت على الطلاب لتسليم أعمالهم للجامعات قبل بدء العام الدراسي الجديد المقرر فِيْ 2 أكتوبر 2022.

يمكنك الآن التحقق من موعد إستخراج نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى موقع الويب الرسمي الخاص بكوزارة التربية والتعليم السودان. اضغط على نتيجة الثانوية السودانية. سجل جميع البيانات (الاسم / الرقم الوطني / كلمة المرور / رقم المقعد). انقر فوق عرض النتيجة.

شرح طريقة استخراج نتيجة الشهادة الثانوية السودانية

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