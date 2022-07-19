موعد إعلان نتائج التحصيلي وخطوات الاستعلام عن النتائج

يترقب الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر موعد نتائج التحصيل للعام الحالي 1444 هـ، وسط تفاؤل وتوقعات بنتائج إيجابية خلال هذا العام.

يعد اختبار التحصيل من أهم الاختبارات التي تجريها هيئة تقويم التعليم والتدريب لجميع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وذلك لتحديد مستواهم التعليمي من خلال هيئة خاصة في وزارة التربية والتعليم.

موعد نشر نتائج العام الدراسي 1444 هـ

ومن المقرر، بحسب هيئة تقويم التعليم والتدريب وموقع قياس، الإعلان عن نتائج تحصيل طلاب المرحلة الثانوية على الورق يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو الجاري.

كما ستنشر النتائج عبر الرسائل النصية في ملف الطلاب يوم الخميس 21 يوليو لجميع الطلاب وقد تم تحديد هذه المواعيد وفقاً لقرارات هيئة تقويم التعليم والتدريب ويتضمن هذا الاختبار قسمين التحصيل النظري الاختبار والاختبار التحصيلي للمجالات العلمية.

خطوات للتحقق من النتائج

يمكن لجميع الطلاب الاطلاع على نتائج أدائهم من خلال الموقع الرسمي لهيئة التقييم والتدريب باتباع الخطوات التالية

أدخل أولاً الرابط الرئيسي لهيئة التقييم والتدريب etec.gov.sa.

ثم انقر فوق كلمة “تسجيل” ثم أدخل بيانات الموقع في أماكنها الخاصة.

بعد ذلك، انقر فوق كلمة الاختبارات.

ثم انقر فوق اختبار البيانات.

أخيرًا، انقر فوق نتائج اختبار الأداء.

التشاور على نتائج الفتح من خلال ثقتنا

يمكنك التحقق من نتائج اختبار الأداء من خلال تطبيق توكلنا باتباع الخطوات التالية

ادخل الرابط الالكتروني لثقائنا https//ta.sdaia.gov.sa/

ثم أدخل المعلومات الخاصة في الأماكن المخصصة لها، ثم اضغط على كلمة “الخدمات”.

بعد ذلك، اختر خدمة التعليم.

انقر على نتائج دراسة الكلمة

ثم انقر فوق كلمة “تنشيط خدمة”. أعلمني إذا ظهرت النتائج.