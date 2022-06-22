موعد إعلان نتائج تحصيلي 1443 الفترة الثانية قياس Qiyas متى نتائج التحصيلي ورقي 2022

يتساءل الكثير من الطلاب في المملكة العربية السعودية متى ستكون نتيجة الإنجاز 1443 ، وستكون من أهم المراحل لطلاب الثانوية العامة وخاصة الخريجين ، حيث يتم إجراء هذا الاختبار لمعرفة مستوى الطالب من أجل تحديد مستوى الطالب. توجههم الجامعي فيما بعد ، وبعد الانتهاء من الاختبار ، يخشى الكثيرون معرفة أنه يجب علي الاستفسار عن نتائج اختبار التحصيل 2022 الفترة الثانية ، وسنراجع ذلك لكم من خلال السطور التالية.

متى هي النتائج؟

من أهم الأسئلة التي انتشرت في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية متى تكون نتائج الإنجاز ورقية ، ويخصص هذا الاختبار لجميع الطلاب والطالبات المتخرجين من الجامعات والحاصلين على شهادة الثانوية العامة من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب ، وذلك بمشاركة وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية ، ومن خلالها تقييم مستوى الطلاب وأدائهم. وحتى يومنا هذا لم يتم الإعلان عن موعد نتائج الاختبار التحصيلي 1443-2022 ، ويرجح أن يكون في الأول من يوليو المقبل ، بحسب ما أوردته بعض المصادر المقربة من الوزارة.

الاستعلام عن نتائج التحصيل الدراسي والورقي من خلال القياس

يتم توجيه الطالب للدخول إلى موقع المركز الوطني للقياس متصل

أدخل رقم السجل المدني في الخانة المخصصة له وكلمة المرور

ثم اختر أيقونة الاختبارات ، ثم اختر اختبار التحصيل

انتقل إلى صفحة بيانات الاختبار ، ثم انقر فوق زر الاستعلام وستظهر جميع تفاصيل النتيجة.

المستندات المطلوبة لدخول الاختبار التحصيلي

من أهم المستندات المطلوبة ليتمكن الطالب من اختيار الاختبار التحصيلي نذكر لكم الآتي:

ستكون رخصة القيادة أو جواز السفر أو الهوية الوطنية باللون الأخضر للطلاب السعوديين

يجب تقديم بطاقة هوية وطنية أو جواز سفر للطلاب من دول الخليج

أما الطلاب غير السعوديين أو من جنسيات أخرى فيجب إحضار أصل تصريح الإقامة أو جواز السفر.

رسوم اختبار التحصيل

حدد المركز الوطني للقياس الرسوم الواجب دفعها لمن يرغب في اجتياز الاختبار قبل التحاقه بالجامعة ، وهي كالتالي: