موعد إعلان نتائج حركة النقل الداخلي

ونشر المختص بالشأن التربوي محمد الزاري، جدول تنظيم حركة النقل الداخلي لهذا العام، موضحا أنه تم فتح نظام نور لتقديم الأمنيات ودخولها. خلال فترة الخميس 24/11/1444 هـ، على أن تستمر فترة التقديم حتى 1/2/1444 هـ.

تاريخ نتائج النقل الداخلي

وأشار الزاري إلى أن إعلان نتائج النقل الداخلي بتاريخ 13-1-1444

حركة المرور الخارجية

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أتاحت طلب إجراءات التحويل عبر نظام نور اعتباراً من يوم الخميس 24/11/1444 هـ، وتم تمديد فترة التقديم حتى تاريخ 30/11/1444 هـ.

سيتم الإعلان عن نتيجة إجراءات التحويل الخارجي يوم الأحد الموافق 25/12/1444 هـ، وفق عمليات متطورة تحقق مزايا متعددة ومرونة وموضوعية في معالجة المتطلبات الجديدة لاستثمار الكادر التعليمي.

الإجراءات المحدثة

تراعي الإجراءات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم مبدأ تكافؤ الفرص في نقل الشاغلين التعليمي، والحفاظ على حقوق المتقدمين من خلال منحهم نقاط ومزايا إضافية، ومنح نقاط لكل متقدم حسب خدمته، بالإضافة إلى ذلك. لتمييز وتقدير المعلمين ذوي الأداء العالي، والإجراءات الموضوعة تميل إلى تقليل قوائم الانتظار المطبقة في التحويلات والإجراءات السابقة.