موعد إعلان نتيجة تنسيق الكليات 2022 المرحلة الثالثة ،أصدرت وزارة التربية والتعليم والدكتور أيمن عاشور عن الإعلان عن مواعيد الخاصة بنتائج المرحلة الثالثة خلال الأيام القليلة الماضية بالإضافة الى مفاتيح التنسيق والقبول في التخصصات العلمية والفنية والمهنية والإعلان عن تمديد فترة التسجيل الى يوم الخميس الموافق ال8 من شهر سبتمبر لهام 2022م للتسهيل على الطلبة.

موعد نتيجة التنسيق للمرحلة الثالثة 2022

وبناء على قرار وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور أوضح أن الموقع المخصص لتنسيق أعمال ترشيح الطلاب حسب الدرجات سواء كانت كليات أو معاهد للعام 2022/2023 وهنا كان وأوضح أن مَوعِد نتيجة تنسيق المرحَلْة الثالثة يفترض أن يكون فِيْ بداية الأسبوع المقبل، أو على الأكثر سيتم الإعلان عنه فِيْ غضون 72 ساعة تقريبًا بعد اكتمال تنسيق هذه المرحَلْة، والطلاب. يمكن الاطلاع على نتيجة التنسيق من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرقم الوطني وكذلك رقم المقعد مع كلمة المرور.

تعرف على خطوات تعديل الرغبات في التنسيق



يمكن لطلاب المرحَلْة الثانوية فِيْ المرحَلْة الثالثة تعديل رغباتهم عبر الإنترنت من خلال الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع التنسيق

أدخل رقم المقعد وكلمة المرور ورقم تأكيد الطالب.

وبالتالي، ستظهر بيانات الطالب.

انقر فوق الخطوة التالية لتأكيد كل التفاصيل الخاصة بك

هنا سترى شاشة تحتوي على 75 أمنية، لذا سيتعين عليك تعديلها.

بعد الانتهاء من تسجيل الأمنيات، ستظهر لك قائمة الرغبات التي تم تسجيلها برقم الإيصال، يمكنك حفظها أو حتى طباعتها.

موعد الانتهاء من التنسيق للمرحلة الثالثة

قرر الوزير أيمن عاشور وزير التعليم العالي أن ينتهِيْ مَوعِد استكَمْال تنسيق المرحَلْة الثالثة الساعة السابعة مساء الخميس 8 سبتمبر 2022، وذلك بسبب مدد الوزير التنسيق فِيْ الجامعات الحكومية وكذلك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطلاب تعديل جميع رغباتهم حتى الساعة 7 مساءً يوم الخميس، لذلك يجب على الطلاب الإسراع فِيْ تسجيل رغباتهم.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الكليات 2022 المرحلة الثالثة كذلك وفرت الوزارة عدد من الصفحات الإلكترونية الخاصة بالتواصل المستمر مع الطلبة لمتابعة كل ما هو جديد بالإضافة الى مواعيد الإلتحاق وبداية العام الدراسي في الجامعات ومواعيد الإجازات.